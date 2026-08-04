AK Parti Ağrı Teşkilatı, İl Milli Eğitim Müdürü Çakan'a Hayırlı Olsun Ziyaretinde Bulundu

Ak Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, AK Parti İl Başkanı İlhami Yıldız, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Zeynep Eldem, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Halil İbrahim Selçuk ve parti teşkilatı, İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünde gerçekleştirilen ziyarette, 2026-2027 eğitim öğretim yılı hazırlıkları ile yeni dönemde planlanan çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Milletvekili Ruken Kilerci, Abdulhaluk Çakan'ın yeni görevini tebrik ederek, eğitim alanındaki çalışmaların Ağrı'nın gelişimine önemli katkılar sunacağına inandığını belirtti.

Eğitimin toplumların geleceğini şekillendiren en önemli alanlardan biri olduğunu ifade eden Kilerci, "Eğitimin geleceğimizin teminatı olduğu bilinciyle, ilimizde eğitim kalitesini daha da ileriye taşıyacak çalışmalara öncülük edeceğine yürekten inanıyorum. Bu önemli görevin müdürümüze, eğitim camiamıza ve Ağrı'mıza hayırlı olmasını temenni ediyor; öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz için başarılarla dolu bir görev dönemi diliyorum." dedi.

AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız da Çakan'a yeni görevinde başarı temennisinde bulunarak, eğitim alanında yürütülecek çalışmalarda iş birliği içerisinde hareket etmeye devam edeceklerini ifade etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan ise ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, AK Parti İl Başkanı İlhami Yıldız, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Zeynep Eldem, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Halil İbrahim Selçuk ile parti teşkilatına nazik ziyaretleri ve iyi dilekleri dolayısıyla teşekkür etti.

Çakan, Ağrı'da eğitimin niteliğini yükseltmeye yönelik çalışmaları tüm paydaşlarla iş birliği içerisinde sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı