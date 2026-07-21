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Kırşehir'deki Ahi Evran Gençlik Kampı gençlerin buluşma noktası oldu

Kırşehir'deki Ahi Evran Gençlik Kampı gençlerin buluşma noktası oldu
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Kırşehir'deki Ahi Evran Gençlik Kampı, farklı illerden gelen gençlere sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler sunuyor. 223. kamp döneminde 225 genci ağırlayan kamp, yıl sonunda toplam 7 bin gence ulaşmayı hedefliyor.

Kırşehir'de bulunan Ahi Evran Gençlik Kampı, Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençleri ağırlamaya devam ediyor. Sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin düzenlendiği kampta gençler hem eğleniyor hem de yeni deneyimler kazanıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Ahi Evran Gençlik Kampı, yaz döneminde farklı şehirlerden gelen gençleri bir araya getiriyor. Kamp programlarında spor faaliyetleri, kültürel etkinlikler, doğa yürüyüşleri, atölye çalışmaları ve kişisel gelişim eğitimleri yer alırken, katılımcılar hem eğlenceli vakit geçiriyor hem de farklı şehirlerden akranlarıyla kaynaşma fırsatı buluyor. Kamp alanı hakkında açıklamalarda bulunan Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Yasin Çakmakçı, Ahi Evran Gençlik Kampı'nın gençlerin önemli buluşma merkezlerinden biri haline geldiğini söyledi. Çakmakçı, "Geçtiğimiz yıl kampımızda 6 bin 201 gencimizi misafir ettik. Şu anda 223. kamp döneminde 225 gencimizi ağırlıyoruz. Toplam 42 kamp dönemi sonunda bu yıl yaklaşık 7 bin gencimizi misafir etmiş olacağız. Düzenlediğimiz 42 kamp döneminin 32'si ulusal kamp, 10'u ise tematik ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde gerçekleştirilen özel kamplardan oluşuyor. Gençlerimiz burada hem eğleniyor hem öğreniyor hem de Türkiye'nin farklı illerinden arkadaşlıklar kuruyor" dedi.

Iğdır'dan kampa katılan öğrenci Rabia Bektaş ise kampa gelmeden önce bu kadar güzel vakit geçireceğini düşünmediğini belirterek, "Buraya gelmeden önce bu kadar eğlenip mutlu olacağımı tahmin etmiyordum. Farklı şehirlerden ve farklı kültürlerden insanlarla tanıştım. Benim için çok güzel bir deneyim oldu" ifadelerini kullandı.

Katılımcılardan Zeynep Yaren Gündüz de kamp sürecinin dolu dolu geçtiğini belirterek, "Günlerimiz çeşitli etkinliklerle geçiyor. Yeni arkadaşlıklar edindik ve çok güzel hatıralar biriktiriyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin farklı illerinden gençleri aynı çatı altında buluşturan Ahi Evran Gençlik Kampı'nın yaz sezonu boyunca çeşitli dönemler halinde misafirlerini ağırlamayı sürdüreceği bildirildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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