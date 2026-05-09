Ağrı'da "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" etkinliklerinde Anneler Günü sürprizi

Hamur ilçesindeki meslek lisesi öğrencileri, Anneler Günü dolayısıyla kadın öğretmenleri ve anneleri için mutfak önlüğü ve toka dikerek hediye ettiler. Etkinlik, öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirmelerine ve toplumsal farkındalık kazanmalarına katkı sağladı.

Ağrı'nın Hamur ilçesinde meslek lisesi öğrencileri, "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" etkinlikleri kapsamında Anneler Günü dolayısıyla kadın öğretmenleri, anneleri ve ilçede görev yapan kadın kurum amirleri için mutfak önlüğü ve toka dikerek hediye etti.

Başsavcı İhsan Eroğul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi moda tasarımı alanı öğrencileri, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde ve Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen etkinlikler kapsamında çalışma gerçekleştirdi.

Öğrenciler, Anneler Günü'ne özel hazırladıkları mutfak önlüğü ve tokaları kendi emekleriyle dikti. Titizlikle hazırlanan hediyeler, öğrencilerin el emeği ve ince düşüncesiyle beğeni topladı. Etkinlikte öğrenciler hem mesleki becerilerini geliştirme fırsatı buldu hem de üretmenin ve paylaşmanın önemini uygulamalı olarak öğrendi.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, yaptığı açıklamada, meslek liselerinde yürütülen çalışmaların öğrencilerin gelişimine katkı sunduğunu belirtti.

Öğrencilerin eğitim sürecinde teorik bilgiyi uygulamayla birleştirdiğini ifade eden Kökrek, "Öğrencilerimizin kendi emekleriyle hazırladıkları hediyeler, Anneler Günü'nün anlamına güzel bir katkı sundu. Gençlerimizin üretime katılması, paylaşma duygusunu yaşaması ve toplumsal farkındalık kazanması bizleri memnun ediyor. Meslek liselerimizde yürütülen çalışmalar sayesinde öğrencilerimiz hem meslek öğreniyor hem de sosyal yönlerini geliştiriyor. Bu tür etkinlikler okul ortamındaki dayanışmayı güçlendiriyor." dedi.

Kökrek, etkinlikte emeği bulunan okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrencileri tebrik etti.

Öğrenciler, etkinlik sayesinde mesleki becerilerini geliştirdiklerini ve Anneler Günü'nün manevi atmosferini daha yakından hissettiklerini belirtti.

Hazırladıkları hediyeleri annelerine, öğretmenlerine ve kadın kurum amirlerine vermekten mutluluk duyduklarını ifade eden öğrenciler, bu tür etkinliklerin kendileri için anlamlı olduğunu dile getirdi.

Veliler de çocuklarının kendi emekleriyle hazırladığı hediyelerin kendilerini duygulandırdığını belirterek, öğrencilerin üretime yönelmesinden memnuniyet duyduklarını kaydetti. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
