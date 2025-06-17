Afyonkarahisar'da Okulda Öğrenciye Tokat Atan Müdür Yardımcısına İnceleme Başlatıldı

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Afyonkarahisar'daki Hürriyet İlkokulu'nda müdür yardımcısının bir öğrenciyi tokatla cezalandırdığı iddiası üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından idari inceleme başlatıldığı duyuruldu. Olayla ilgili velilerin şikayetçi olmadığı belirtildi.

İL MİLLİ EĞİTİM: İDARİ YÖNDEN İNCELEME BAŞLATILDI

Afyonkarahisar'daki bir ilkokulda müdür yardımcısı T.H.'nin öğrenciye bağırıp, tokat attığı olaya ilişkin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açıklama yapıldı. Hürriyet İlkokulu'ndaki derslerin saat 15.05 itibarıyla bittiği, okul çıkış saatinden sonra öğrenciler okuldan ayrılırken 4'üncü sınıftan 2 öğrencinin bahçede kavga etmeye başladığı belirtildi. Olayı gören öğretmenin de öğrencileri uyarmak ve kavgayı sonlandırmak amacıyla arkadaşını darbeden öğrenciye yönelik olumsuz tavır ve davranışı olduğu kaydedilen açıklamada, "Okulda yaşanan durum okul yöneticilerince emniyet yetkililerine bildirilmiştir. Kavgaya karışan 2 öğrencinin velisi ve okul yöneticileri emniyette ifade vermiş olup her 2 öğrenci velisi de ilgili öğretmenden şikayetçi olmamıştır. Konu ile ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce idari yönden inceleme başlatılmış olup, konu hassasiyetle takip edilmektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
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