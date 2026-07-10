LGS'de Afyonkarahisar 3 şampiyon çıkardı

Liselere Geçiş Sistemi'nin (LGS) açıklanan sonuçlarına göre Afyonkarahisar'da 3 öğrenci 500 tam puan alarak birinci oldu.

LGS'nin açıklanan sonuçlarına göre kentte Bolvadin Alkasan Ortaokulu öğrencisi Musab Çınar Esirüngü ve özel okullarda eğitim gören Melek Nisa Üçkılınç ve Erdem Erçolak 500 tam puan alarak Türkiye birincilerine arasına girdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı