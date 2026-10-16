Haberler

AFAD, Antalya'da 18 ilden 85 personelin katıldığı ipli kurtarma eğitimi düzenledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AFAD, Antalya'da 18 ilden 85 personelin katıldığı ipli kurtarma eğitimi düzenledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AFAD'ın Antalya'da düzenlediği ipli kurtarma eğitimine 18 ilden 85 personel katıldı. Eğitimle, zorlu arazi ve endüstriyel alanlardaki kurtarma operasyonlarına hazırlık düzeyinin artırılması ve personelin ileri seviyede uzmanlaşması hedefleniyor.

Antalya'da, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca ( Afad ) ipli kurtarma eğitimi düzenlendi. 18 ilden 85 personelin katıldığı eğitimle, ekiplerin zorlu arazi ve endüstriyel alanlardaki kurtarma operasyonlarına hazırlık düzeyinin artırılması hedefleniyor.

Bütünleşik afet yönetimi sistemi kapsamında, afet ve acil durumlar öncesinde risk azaltma ve hazırlık çalışmalarına yönelik faaliyetlerini sürdüren Afad, personelinin bilgi ve becerilerini güncel tutmak amacıyla eğitimlerine devam ediyor. Bu kapsamda Antalya'da düzenlenen ipli kurtarma eğitimiyle personele uluslararası standartlarda uygulamalı eğitim veriliyor.

Afad Başkanının talimatıyla 2025 yılında Ankara'daki Afet Uygulamalı Eğitim Merkezi'nde ipli kurtarma alanında temel ve geliştirme eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerler, Antalya'da düzenlenen ileri seviye eğitimi de tamamlayarak bu alanda uzmanlaşacak.

Eğitim sürecinde personelin; endüstriyel tesislerde, yamaçlarda, kanyonlarda ve vadilerde meydana gelen mahsur kalma olaylarına hızlı ve etkin şekilde müdahale edebilmesi amaçlanıyor. Gelişen teknoloji ve kurtarma sistemlerindeki yeniliklerin de aktarıldığı eğitimlerle, ekiplerin operasyonel kabiliyetlerinin sürekli güncel tutulması hedefleniyor.

Eğitimlerin tamamlanmasıyla birlikte AFAD personelinin arama ve kurtarma kabiliyetinin güçlendirilmesi, vatandaşlara ve Türkiye'yi turistik amaçlarla ziyaret eden misafirlere yönelik müdahale süreçlerinin daha hızlı ve etkin yürütülmesi amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 43 sitede yayınlandı.
10 dakikalık dolu yağışı Bayburt'u beyaza bürüdü

Sadece 10 dakika yağdı, tüm kent beyaza büründü
Kış erken geldi! Ankara'ya mevsimin ilk karı düştü

Kış erken geldi! Ankara'ya mevsimin ilk karı düştü
Sinem Dedetaş'tan Dündar Ziya Gültekin için taziye mesajı

Sinem Dedetaş'tan Dündar Ziya Gültekin için taziye mesajı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Drake Bell’den sağlık sigortası isyanı: Sakın oyuncu olmayın

Bir dönemin çocuk yıldızıydı: Sakın oyuncu olmayın
Kahin misin be adam! Oh'un maç öncesi söyledikleri gerçekleşti

Kahin misin be adam! Ne söylediyse gerçekleşti
Sen ne yaptın Iheanacho! Metin Oktay'ın 64 yıllık rekorunu kırdı

Türk futbolunda 64 yıl sonra bir ilk! Bunu kimse başaramamıştı
Fenerbahçe'de soyunma odası karıştı! İsmail Kartal ile 4 yıldız arasında kriz iddiası

Fenerbahçe'de deprem: Lukaku, Kante ve Greenwood...
Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa, Irak Devlet Bakanı oldu

Komşuda tarihi dönem! Türk vali, şimdi de devlet bakanı oldu
Galatasaray'dan Richarlison bombası! Tottenham ile pazarlık başladı

Ve bomba patlıyor! Galatasaray'dan çılgın hamle
İstanbul'da 1 milyondan fazla yasa dışı bahis SMS'i sonrası 24 şüpheli gözaltına alındı

Çıldırtan bahis mesajlarının sırrı çözüldü! 24 kişi gözaltında