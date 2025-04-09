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ADÜ'lü akademisyen Mehmet Aydıner'den skandal ifadeler: Fakültemde başörtülü istemiyorum

ADÜ'lü akademisyen Mehmet Aydıner'den skandal ifadeler: Fakültemde başörtülü istemiyorum
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Haberler
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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde görevli Doç. Dr. Mehmet Aydıner'in akademik personel alımı mülakatında yaptığı skandal konuşma büyük tepki topladı. Aydıner konuşmasında, "Fakültemde başörtülü istemiyorum. Başörtülü gelsin bakın neler yapacağım. AK Parti'nin Allah belasını versin. AK Parti'nin karşısına PKK çıksa ona oy vereceğim" ifadelerini kullandı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde görevli Doç. Dr. Mehmet Aydıner'inbaşörtülü kişiler hakkında kullandığı ifadeleri büyük tepkilere yol açtı.

"FAKÜLTEMDE BAŞÖRTÜLÜ İSTEMİYORUM"

Akademik personel alımı mülakatında konuşma yapan Aydıner, "Fakültemde başörtülü istemiyorum. Başörtülü gelsin bakın neler yapacağım" ifadelerini kullandı.

"AK PARTİ'NİN ALLAH BELASINI VERSİN"

Sözlerinin devamında ise Pkk'ya oy vereceğini söyleyen Mehmet Aydıner, " Ak Parti'nin Allah belasını versin. AK Parti'nin karşısına PKK çıksa ona oy vereceğim" dedi.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından ADÜ Rektörü Bülent Kent, M.A. hakkında tutanak tuttu. Tutanak Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildi ve suç duyurusunda bulunuldu. M.A., dün gece ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Karakoldaki işlemlerin ardından M.A. serbest bırakıldı.

Haberler.com / Sergen Taban - Eğitim
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıOmer Yilmaz:

fakültem demiş sanki babasının fakültesi hadsizlik etmiş en başından zaten

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Haber YorumlarıAlkurt:

Adam kendine Gore hakli olabilir. Basortu artik siyasallasti...

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Yorum Beğenme42
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Haber Yorumlarıysms5ypdyd:

adam zihniyetini ve kendinin faşişt olduğunu anlatıyor beklerdimki akwdemisyen insan özgürlük fikirleri savunsun Allah ıslah etsin ne diyeyim

Yorum Beğen25
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Haber YorumlarıTeşkilatı mahsusa:

o RUZ pu cocu gu

Yorum Beğen18
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Haber Yorumlarıxdysmbhg4g:

bunlar mikser neden niye adam hasta olmalııı. yaaa bırakın gitsin zaten kenfine zarar veriyor ki

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Haber YorumlarıHalit:

bu zibidinin bir öğrenciye taktığını düşünsene öğrencinin hayatı kabus olur

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Haber YorumlarıHalit:

böyle dinazorları bu meslekte tutmak insanlığa karşı eziyettir

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Haber YorumlarıŞeref Sarpkaya:

Bu O.ç nin babası mı yapmış bu okulu

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