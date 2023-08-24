Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun Göreve Başladı

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, göreve başlaması nedeniyle mesaj yayımladı.

Adıyaman'da göreve başlayan Ali Tosun, karşılıklı dayanışma, iş birliği ve özveriyle güzel şeyler ortaya konulacağını kaydetti.

Ali Tosun, "Öncelikle, ilimizde daha önce görev yapmış milli eğitim müdürlerimize ve görevi devraldığım Ramazan Aşcı'ya yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum.

Allah'ın izniyle, sabır, sebat ve yiğitlik yurdu güzel şehrimiz Adıyaman'da mesai mefhumu gözetmeksizin dinamik eğitim camiamızın iş birliği ile öğrenmeyi etkileyen en önemli unsurlar olan öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve öğrenme ortamlarımızın aldığı bu ciddi hasarı birlikte onaracağız, yaralarımızı birlikte saracağız. Bu uğurda birlikte düşüneceğiz, konuşacağız, ekip ruhuyla hareket ederek güçlü mevcut potansiyelimizi her biri yarınlarımız, umudumuz olan öğrencilerimizin mutlu ve etkin bir geleceğe ulaşmaları için en iyi şekilde kullanacağız.

Okullarımızın eğitim öğretime hazırlığının tamamlanması ilk önceliğimiz olacaktır. Bu süreçte fiziki alanlardaki eksiklerimizi tamamlamak başta olmak üzere diğer tüm alanlarda özgün projeler ortaya koyarak bizlere emanet nesilleri tarihinden güç alan, milli ve manevi değerlerine saygılı, kendilerini ifade edebilen, erdemli, donanımlı gençler olarak yetiştirmeye gayret edeceğiz.

Valimizin liderliğinde; kentimizdeki tüm idareci, öğretmen ve velilerimiz, her bir mesai arkadaşımızla kenetlenerek, şehrimizin kamu kurum ve kuruluşları, STK'lar ile, yeni dönemde Adıyaman'da eğitimin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için büyük bir gayret göstereceğiz. İnanıyorum ki, iyi bir koordinasyonla, öğrencilerimizin gözlerindeki o eşsiz ışıltıyı yeniden çoğaltacağız.

Bugüne dek ilimize, eğitim alanında canla başla hizmette bulunan, hayır desteği veren herkesi saygıyla selamlıyorum. Bu vesileyle, bu önemli görevi şahsıma tevdi eden Bakanımıza şükranlarımı arz ediyorum.

Tebrik amaçlı çiçek gönderecek olan dostlarımızdan yaralarımızı sarmak için canla başla çalışan Kızılay veya AFAD'a bağış yapmalarını istirham ediyorum" dedi. - ADIYAMAN