Adana'da öğrenci LGS'den 500 tam puan aldı

4 Haziran'da 1 milyon 30 bin 195 öğrencinin girdiği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları açıklandı, 562 öğrenci 500 tam puan aldı. Adana'da özel okul öğrencisi Yusuf Emre Yiğit, sınavdan 500 tam puan aldı. Sınav sürecine günde ortalama 250 soru çözerek hazırlandığını söyleyen Yiğit, "1 gün bile soru çözmeden uyumadım. Yanlış yaptığım soruların üzerinde duruyordum ve hocalarıma sorup yanlışlarımı düzeltiyordum. Deprem nedeniyle ders çalışmalarımda düşüşler oldu. Eve giremiyorduk. İmkanlarım sınırlanmıştı. Az da olsa soru çözmeyi bırakmadım. Deprem sürecinde test çözerek kendimi rahatlattım. Hedefim yazılım mühendisliği okumak" dedi.Yiğit, ileride, üniversite sınavında da tam puan çıkarmak istediğini ifade etti.