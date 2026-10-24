Adana'da Aile Destek Merkezi kursiyerlerine bilinçli medya eğitimi verildi

Adana'da Aile Destek Merkezi kursiyerlerine bilinçli medya eğitimi verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'da Aile Destek Merkezi kursiyerlerine yönelik Bilinçli Medya Kullanımı konulu eğitim düzenlendi. Ceyhan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde görevli uzman, Aile Eğitim Programı kapsamında kursiyerlere bilinçli medya kullanımı konusunda bilgiler verdi.
Adana'da Aile Destek Merkezi kursiyerlerine yönelik "Bilinçli Medya Kullanımı" konulu eğitim düzenlendi.
Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Ceyhan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde görevli uzman tarafından, Aile Eğitim Programı kapsamında Aile Destek Merkezi kursiyerlerine yönelik eğitim gerçekleştirildi.
Eğitimde kursiyerlere bilinçli medya kullanımı konusunda bilgiler verildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı