Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Adana'da Aile Destek Merkezi kursiyerlerine bilinçli medya eğitimi verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'da Aile Destek Merkezi kursiyerlerine bilinçli medya eğitimi verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da Aile Destek Merkezi kursiyerlerine yönelik Bilinçli Medya Kullanımı konulu eğitim düzenlendi. Ceyhan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde görevli uzman, Aile Eğitim Programı kapsamında kursiyerlere bilinçli medya kullanımı konusunda bilgiler verdi.

Adana'da Aile Destek Merkezi kursiyerlerine yönelik "Bilinçli Medya Kullanımı" konulu eğitim düzenlendi.

Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Ceyhan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde görevli uzman tarafından, Aile Eğitim Programı kapsamında Aile Destek Merkezi kursiyerlerine yönelik eğitim gerçekleştirildi.

Eğitimde kursiyerlere bilinçli medya kullanımı konusunda bilgiler verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İnşaatlarda çalışırken antrenman yaptı, Avrupa şampiyonu oldu

İnşaatlarda çalışırken tarih yazdı! Şimdi herkes onu konuşuyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Juventus'ta büyük şok! Takımda sağlam oyuncu kalmadı

Juventus'ta büyük şok! Takımda oyuncu kalmadı
Türkiye'de bir araya gelen 8 ülkeden ortak açıklama

Türkiye'de bir araya gelen 8 ülkeden ortak açıklama
Arda Güler için El Clasico kararı! Mourinho'nun 3 planında da var

Bomba patladı! Arda'yı artık kimse tutamaz

Derbinin bilet fiyatları açıklandı! En pahalısı 2 asgari ücreti aştı

Derbinin bilet fiyatları açıklandı! En pahalısı 2 asgari ücreti aştı
73 çalışanlı şirket 750 milyon dolara satıldı! İşçiler milyoner oldu

73 çalışanlı şirket 750 milyon dolara satıldı! İşçiler milyoner oldu
ABD'den İran'a saldırı sinyali! Tahran'ın korkutan planı ortaya çıktı

ABD "Saldıracağız" dedi, İran hayatı durduracak misillemeyi ilan etti
Vanlı Kara Haydar ve Çağla Öz hakkında 'Pembe oda' iddiası

"Pembe oda" istediler