Adana Büyükşehir Belediyesi Gündüz Bakımevlerinde Yeni Dönem Başladı

Adana Büyükşehir'e ait gündüz bakımevlerinde yeni dönem başladı. Ali Akbulut Gündüz Bakımevi'ni ziyaret eden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, il genelinde kreş sayısını artıracaklarını ve böylece kadınların iş hayatında daha fazla yer almasına katkı sağlayacaklarını söyledi.

Başkan Zeydan Karalar, Adana Büyükşehir Belediyesi Ali Akbulut Gündüz Bakımevi'ni eğitim öğretim yılının ilk günü ziyaret etti. Çocuklarla, eğitimcilerle ve velilerle bir araya gelen Başkan Zeydan Karalar, eğitim ve öğretimin dünyanın her yerinde en önemli unsur olduğunu söyledi. Bir ülkedeki eğitimin, o ülkenin modernleşmesini ya da gerilemesini, ekonomik açıdan hangi noktada olacağını belirlediğini kaydeden Başkan Zeydan Karalar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, bir ülkedeki eğitimin kaliteli, bilimsel olması halinde, o ülkenin bağımsız, aydın, müreffeh, huzurlu olacağını, aksi halde ülkenin geleceğinin karanlıkta kalacağını ifade eden sözünü hatırlattı.

"OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ÇOK ÖNEMLİ"

Başkan Zeydan Karalar, şunları söyledi:

"Mustafa Kemal Atatürk'ün en çok önem verdiği şey eğitimdir. Biz de eğitime önem verdiğimiz için gündüz bakımevlerimizin sayısını artırıyoruz. Çünkü okul öncesi eğitim çok önemli. 4. gündüz bakımevimizi tamamlayarak hizmete sunduk, 2 gündüz bakımevimiz de tamamlanmak üzere.

Kadınlarımızın hayata dair her alanda, iş dünyasında daha fazla yer almasını desteklerken, çalışan annelerin hayatlarını kolaylaştırmak için faaliyete geçirdiğimiz gündüz bakımevlerimizde kaliteli ve güvenli eğitim vermeye devam edeceğiz."