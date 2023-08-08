ABD'de eğitim almak isteyen öğrencilere ücretsiz vize danışmanlığı

2023-2024 öğretim yılına yaklaşılırken, ABD'de eğitim almak isteyen öğrenciler vize almak için danışmanlık şirketlerine başvuruyor. One Key Visa adlı göçmenlik danışmanlığı şirketi, ücretsiz ABD Göçmenlik Seminerleri düzenleyerek öğrencilerin sorularını yanıtlıyor ve bir kişiye I-20 belgesi veriyor.

2023-2024 öğretim yılının yaklaşmasıyla birlikte eğitimine ABD'de devam etmek isteyen birçok öğrenci, vize almak için danışmanlık şirketlerinin yolunu tuttu. ABD merkezli göçmenlik danışmanlığı şirketi One Key Visa ise gerçekleştirdiği ücretsiz ABD Göçmenlik Seminerleri'yle vize almak isteyen öğrencilerin sorularını yanıtlarken, etkinlikte gerçekleştirdiği çekilişle bir kişiye I-20 belgesi verdi.

İş ve göçmenlik hizmetleri veren ABD merkezli göçmenlik danışmanlığı şirketi One Key Visa ise düzenlediği ücretsiz Amerika Birleşik Devletleri Göçmenlik Seminerleri'yle vize almak isteyen öğrencilerin sorularını yanıtladı. Etkinlikte göçmenlik uzmanları ve avukatları sunum yaptı. Seminerde gerçekleştirilen çekilişin sonunda bir kişi I-20 belgesi almaya hak kazandı.

One Key Visa Genel Müdürü Ashkan Kheirkhahvash konuya dair şu açıklamada bulundu:

"Teknoloji, göçmenlik de dahil olmak üzere çeşitli konularda kaynak bulmayı her zamankinden daha kolay hale getirdi ve bilgiye erişimimizde devrime kapı araladı. Bununla birlikte günümüzde bilgi bolluğunun olması, özellikle göç gibi hayatımızı derinden etkileyen kritik kararlarda kullanılan kaynakların güvenilirliğine dair de endişeye yol açtı."

TÜM KATILIMCILARA BİREYSEL DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİLDİ

Seminer sırasında, tüm katılımcılar ücretsiz kabul hizmeti kazanma şansına sahip oldu. Her bir katılımcı kendi bireysel kriterlerine ve isteklerine göre kişiselleştirilmiş birebir danışmanlık aldı. Ashkan Kheirkhahvash, "ABD öğrenci vizesiyle yurt dışında hayallerinin peşinden gitmek isteyen bireyleri eğitmek amacıyla bu ücretsiz seminerlere her zaman ev sahipliği yapmayı amaçlıyoruz. Doğru ve güvenilir bilgi vererek katılımcıların süreç hakkında kapsamlı bir bakış açısı kazanmalarını ve karşılaşabilecekleri zorluklarla başa çıkmak için daha hazırlıklı olmalarını sağlıyoruz. Aktardığımız bilgi birikimimizin insanları hedefleriyle uyumlu bilinçli kararlar alma konusunda güçlendireceğine inanıyoruz" dedi.