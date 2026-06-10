40 yıllık gazeteci 65 yaşında bölüm birincisi olarak mezun oldu

Giresun Üniversitesi Tirebolu İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi 65 yaşındaki gazeteci Ufuk Kekül, 40 yıllık meslek hayatını akademik eğitimle taçlandırarak bölüm birincisi olarak mezun oldu.

Yaklaşık 40 yıldır yerel ve ulusal gazete, radyo ve televizyonlarda görev yapan, halen mesleğini dijital platformlarda sürdüren Kekül, 4 yıl önce başladığı üniversite eğitimini başarıyla tamamladı. Türkiye'nin en yaşlı iletişim fakültesi öğrencilerinden biri olarak eğitim hayatına başlayan Kekül, Tirebolu İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nü birincilikle bitirerek mezuniyet sevincini yaşadı.

Eğitim sürecinin kendisi için çok değerli olduğunu belirten Kekül, "Benim için muhteşem bir deneyim oldu. Alaylı gazetecilik pratiğimi iletişim biliminin akademik bilgi, teori, kavram ve kuramlarıyla güçlendirmek ve mektepli gazeteci olmak istedim. Ayrıca bu 4 yıllık süreçte deneyimimi, görgümü ve bilgilerimi öğrenci arkadaşlarımla paylaşmaya çalıştım. Başardım, amacıma ulaştım. Gazeteciliğimi diplomamla taçlandırdım. Gazetecilik mesleğine 1986 yılında Yeşilgiresun Gazetesi'nin açtığı yarışmada aldığı ödülle adım atmıştım. Yıllar boyunca yerel gazetelerde yazı işleri ve haber müdürlüğü görevlerinde bulundum ama hep mektepli gazeteci olmak istemiştim" dedi.

Üniversite eğitiminin yıllarca içinde kalan bir özlem olduğunu dile getiren Kekül, "12 Eylül döneminde eğitim hakkımız elimizden alındı. Mahkemeler, yargılamalar ve hapislikler nedeniyle okumaya fırsat bulamadık. İçimde okumak hep bir ukde olarak kaldı. Emekli olduktan sonra bu hayalimi gerçekleştirme fırsatı buldum. Tirebolu İletişim Fakültesi'nin kuruluş sürecini gazeteci olarak yakından takip ettik bugün de bir öğrencisi olarak mezun oldum" diye konuştu.

Öğrenmenin yaşının olmadığını göstermek istediğini belirten Kekül, "Dört yıl boyunca yaklaşık 60 kilometre yol gidip geldim. Onlarca ders, sınav, yüzlerce makale ve sunum geride kaldı. Fakülte birinciliğini 1 puanla kaçırmış olsam da bölüm birincisi olmaktan mutluyum. Bu süreçte emeği geçen tüm öğretim üyelerine teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hedefim ise, yüksek lisans yapmak" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı