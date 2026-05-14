6 yaşındaki otizmli anaokulu öğrencisi hayal dünyasını hikaye kitabına dönüştürdü

Antalya'da 6 yaşındaki otizmli anaokulu öğrencisi Ali Rıza Aydoğdu, hayal dünyasını kitaba dönüştürdü. Işık Muhafızı ve Kurtarma Operasyonu isimli 7 sayfalık hikaye kitabını öğretmenlerinin desteğiyle hazırlayan Aydoğdu, kitabını 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası etkinliğinde tanıttı. Anne Kamile Aydoğdu, "Çok mutluyum, öğretmenlerimizin hepsine teşekkür ediyorum. Hepimiz gurur duyuyoruz" dedi.

Antalya Kepez Özel Eğitim Anaokulu özel eğitim sınıfı öğrencisi Ali Rıza Aydoğdu'nun yazdığı kitap, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nda okulda düzenlenen etkinlikte tanıtıldı. Tek bir hikayeden ve 7 sayfadan oluşan Işık Muhafızı ve Kurtarma Operasyonu isimli kitabın hikayesi Ali Rıza Aydoğdu'nun dedesiyle birlikte gittiği hayvanat bahçesinde gördüğü hayvanları hikayeye dönüştürmesiyle başladı. Yaklaşık 4 ay süren kitabın hazırlık ve basım aşamasının ardından küçük yazarın kitabı Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikle tanıtıldı. Etkinliğe öğrenciler, aileler, öğretmenler ve Kepez Kaymakamı Suat Dervişoğlu katıldı. Ailesiyle birlikte etkinliğe gelen 6 yaşındaki Ali Rıza, dedesiyle beraber kitabını okudu. Daha sonra kürsüye çıkarak konuşma yapan Ali Rıza, etkinlik sonrası alanda kurulan stantta okuyuculara kitabını tanıtarak, imzaladı.

"Gurur verici"

Anne Kamile Aydoğdu, oğlu ile gurur duyduğunu belirterek, "Ali Rıza ile birlikte evde oyuncaklarla oynuyoruz, televizyon izliyoruz, parka gidiyoruz. Resim yapıyor, boyama yapıyor. Çok mutluyum, öğretmenlerimizin hepsine teşekkür ediyorum. Hepimiz gurur duyuyoruz" dedi.

"Hayal kurmayı çok seviyor"

Dede Ali Rıza Aydoğdu ise, "Çok gurur duyuyorum. Ali Rıza 'Bugün benim programım var' dedi, geldim. Hayal kurmayı çok seviyor, bir şeyi yapmak istediğinde onu söyleyerek yapmaya çalışıyor. Mesela 'ben uzaylıyım' ya da 'dinozorlarla savaşıyorum'. Böyle bir hayal dünyası var" şeklinde konuştu.

Kepez Kaymakamı Suat Dervişoğlu, "Öğretmen ve öğrencileri, hikaye kitabını hazırlayan herkesi tebrik ediyoruz. Hayatında çok güzel bir nokta, önemli bir başlangıç olmasını diliyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı