Haberler

6 yaşındaki otizmli anaokulu öğrencisi hayal dünyasını hikaye kitabına dönüştürdü

6 yaşındaki otizmli anaokulu öğrencisi hayal dünyasını hikaye kitabına dönüştürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da 6 yaşındaki otizmli anaokulu öğrencisi Ali Rıza Aydoğdu, öğretmenlerinin desteğiyle 'Işık Muhafızı ve Kurtarma Operasyonu' adlı 7 sayfalık hikaye kitabını hazırladı. Kitap, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası etkinliğinde tanıtıldı.

Antalya'da 6 yaşındaki otizmli anaokulu öğrencisi Ali Rıza Aydoğdu, hayal dünyasını kitaba dönüştürdü. Işık Muhafızı ve Kurtarma Operasyonu isimli 7 sayfalık hikaye kitabını öğretmenlerinin desteğiyle hazırlayan Aydoğdu, kitabını 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası etkinliğinde tanıttı. Anne Kamile Aydoğdu, "Çok mutluyum, öğretmenlerimizin hepsine teşekkür ediyorum. Hepimiz gurur duyuyoruz" dedi.

Antalya Kepez Özel Eğitim Anaokulu özel eğitim sınıfı öğrencisi Ali Rıza Aydoğdu'nun yazdığı kitap, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nda okulda düzenlenen etkinlikte tanıtıldı. Tek bir hikayeden ve 7 sayfadan oluşan Işık Muhafızı ve Kurtarma Operasyonu isimli kitabın hikayesi Ali Rıza Aydoğdu'nun dedesiyle birlikte gittiği hayvanat bahçesinde gördüğü hayvanları hikayeye dönüştürmesiyle başladı. Yaklaşık 4 ay süren kitabın hazırlık ve basım aşamasının ardından küçük yazarın kitabı Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikle tanıtıldı. Etkinliğe öğrenciler, aileler, öğretmenler ve Kepez Kaymakamı Suat Dervişoğlu katıldı. Ailesiyle birlikte etkinliğe gelen 6 yaşındaki Ali Rıza, dedesiyle beraber kitabını okudu. Daha sonra kürsüye çıkarak konuşma yapan Ali Rıza, etkinlik sonrası alanda kurulan stantta okuyuculara kitabını tanıtarak, imzaladı.

"Gurur verici"

Anne Kamile Aydoğdu, oğlu ile gurur duyduğunu belirterek, "Ali Rıza ile birlikte evde oyuncaklarla oynuyoruz, televizyon izliyoruz, parka gidiyoruz. Resim yapıyor, boyama yapıyor. Çok mutluyum, öğretmenlerimizin hepsine teşekkür ediyorum. Hepimiz gurur duyuyoruz" dedi.

"Hayal kurmayı çok seviyor"

Dede Ali Rıza Aydoğdu ise, "Çok gurur duyuyorum. Ali Rıza 'Bugün benim programım var' dedi, geldim. Hayal kurmayı çok seviyor, bir şeyi yapmak istediğinde onu söyleyerek yapmaya çalışıyor. Mesela 'ben uzaylıyım' ya da 'dinozorlarla savaşıyorum'. Böyle bir hayal dünyası var" şeklinde konuştu.

Kepez Kaymakamı Suat Dervişoğlu, "Öğretmen ve öğrencileri, hikaye kitabını hazırlayan herkesi tebrik ediyoruz. Hayatında çok güzel bir nokta, önemli bir başlangıç olmasını diliyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'da! Kazakistan'la 13 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'da! İmzalar peş peşe atıldı
Kastamonu bu olayla çalkalanıyor! Tecavüzden kaçıp camdan atlayan öğrenci erkek çıktı

Tecavüzden kaçıp camdan atlayan öğrenci erkek çıktı
Meyhane açılışını duayla yaptılar! Bir de emekli imam çağırdılar

Bu görüntüler meyhane açılışından! Bir de imam çağırdılar
Rakam dudak uçuklatan cinsten! MASAK raporunda Rasim Ozan Kütahyalı hakkında şok detaylar

MASAK raporunda Rasim Ozan Kütahyalı hakkında şok detaylar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Real Madrid'de ortalığı ayağa kaldıran itiraf: Her şeyi ben sızdırdım

Real Madrid'de ortalığı ayağa kaldıran itiraf: Her şeyi...
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, hıçkıra hıçkıra ağlayan Sude Yaren'i teselli etti

Hıçkıra hıçkıra ağladı, devreye bakan girdi
Okula giden çocukları takip eden sapığa meydan dayağı

Okula giden çocukları takip eden sapığı tekme tokat dövdüler
1 puana şampiyonlar! 41 yıllık hegemonya bitti gibi

İşte futbol bu! 41 yıllık hegemonya bitti gibi

II. Abdülhamid’in torunu da yüksek kira mağduru oldu: Kapatıyoruz

II. Abdülhamid’in torunu battı

Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi alınacak
Masaj salonuna fuhuş baskını! O anlar kamerada

Fuhuş baskını kamerada