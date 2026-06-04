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Keşan'da 41 yıllık öğretmen gözyaşlarıyla emekliliğe uğurlandı

Keşan'da 41 yıllık öğretmen gözyaşlarıyla emekliliğe uğurlandı
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Edirne Keşan'da Dr. Ali İhsan Çuhacı İlkokulu'nda sınıf öğretmeni Meryem Yalçın, 41 yıllık meslek hayatının ardından emekliliğe ayrılırken öğrencileri, velileri ve meslektaşları tarafından sürpriz bir etkinlikle alkışlar eşliğinde uğurlandı.

Edirne'nin Keşan ilçesindeki Dr. Ali İhsan Çuhacı İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olan Meryem Yalçın, mesleğinin 41. yılında emeklilik öncesinde girdiği son dersten sonra meslektaşları, öğrenci, veliler ve eski öğrencileri tarafından yapılan sürpriz ile alkışlarla uğurlandı.

Meslek hayatı boyunca yüzlerce öğrencinin yetişmesine katkı sağlayan öğretmen Meryem Yalçın'ın emeklilik hayatına uğurlanması için okul yönetimi, meslektaşları, mevcut öğrencileri, veliler ve yıllar önce mezun ettiği eski öğrencileri tarafından sürpriz bir veda düzenlendi.

Kapıyı çalarak Meryem Yalçın'ın son dersine giren meslektaşları, mevcut ve eski öğrencileri, Yalçın'ın elini öperek çiçek verdi. Sürpriz karşısında duygulanarak gözyaşlarını tutamayarak, oluşturulan okul koridorunda alkışlar eşliğinde yürüyen Meryem öğretmen, 41 yıllık eğitim hayatına anlamlı bir veda yaptı.

Kendisi için "Anacığımız güle güle" yazan pastayı kesen Meryem Yalçın, sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşadı. Yıllar boyunca eğitim verdiği öğrencilerinin ve çalışma arkadaşlarının sevgi gösterileri karşısında gözyaşlarını tutamayan Yalçın, kendisi için hazırlanan hatıra etkinliğinde herkese teşekkür etti. Çalışma arkadaşları, veliler, mevcut ve eski öğrencileri de Yalçın'a eğitime verdiği katkı nedeniyle teşekkür ederek bundan sonraki hayatında sağlık ve mutluluk diledi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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