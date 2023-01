30. Endüstri Mühendisliği Öğrenci Sempozyumu konuklarını ve öğrencilerini bekliyor

30. Endüstri Mühendisliği Öğrenci Sempozyumu, bu yılda konuklarını ve öğrencilerini bekliyor. Bu organizasyon hakkında konuşan İTÜ Endüstri Mühendisliği Kulübü aktif üyesi Damla Nur Coşkunman, 1992 yılından bu yana İTÜ Endüstri Mühendisliği Öğrenci Sempozyumu'nu (İTÜ EMÖS) düzenlediklerini anlattı.

Bu organizasyon hakkında konuşan İTÜ Endüstri Mühendisliği Kulübü aktif üyesi Damla Nur Coşkunman, "1992 yılından bu yana İTÜ Endüstri Mühendisliği Öğrenci Sempozyumu'nu (İTÜ EMÖS) düzenlemekteyiz. Her sene bir adım ileri taşımayı amaçladığımız İTÜ EMÖS kapsamında; workshoplar, eğitim dizileri, iş simülasyonları ve vaka çalışmalarını içeren Kariyer Atölyeleri ile eş zamanlı olarak 3 gün süren, lider şirketlerin ve üst düzey yöneticilerinin katıldığı oturumlar düzenlemekteyiz. İTÜ EMÖS her sene araştırmalarımız sonucunda belirlenen bir ana tema ve alt başlıklar etrafında şekilleniyor. Bu sene belirlenen alt başlıklarımız günümüzün önemli konularından; Internet of Things (IOT), Metaverse, RPA&Digital Twin, Mobility, Integration ve Accessibility. Alt başlıklarımızdan yola çıkarak teknolojinin gelişmesiyle insan ve insana dair her bir elementin dijital ortamdaki yansımasını keşfedeceğimiz bu seneki EMÖS'ün ana teması ise "Yansımalar Evreni" olacak. Geçen sene pandemi koşullarına uygun olarak hibrit olarak düzenlediğimiz 29. İTÜ EMÖS'e Türkiye'deki 103 farklı üniversiteden 10.000'den fazla öğrenci kayıt oldu ve katılım sağladı. Etkinliğimiz bu sene de yapılan planlamalar doğrultusunda seminer, konaklamalı ve konaklamasız katılım seçenekleri ile gerçekleşecektir. 7-11 Şubat 2023 tarihinde İTÜ Maçka Kampüsünde gerçekleştirmeyi planladığımız etkinliğimizin tanıtım çalışmalarına devam ediyoruz." dedi.

İTÜ EMÖS NEDİR?

İstanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Öğrenci Sempozyumu, İTÜ Endüstri Mühendisliği Kulübü tarafından 30 yıldır organize edilmektedir. Her sene Şubat ayının ilk haftasında, belirlenen bir ana tema çerçevesinde düzenlenen sempozyum ile başta Endüstri Mühendisliği öğrencileri olmak üzere, Türkiye'deki bütün üniversite öğrencilerinin buluşturulması, 5 gün boyunca mesleki ve kişisel olarak gelişmeleri ve bilgi aktarımında bulunabilmeleri amaçlanmıştır.