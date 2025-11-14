Milyonlarca öğrencinin ve memur adayının merakla beklediği 2026 ÖSYM sınav takvimi belli oldu. 2026 yılında yapılacak YKS, KPSS, ALES, DGS, MSÜ ve YDS gibi kritik sınav tarihleri açıklandı.

ÖSYM tarafından yapılan duyuruda, "2026 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin 'ÖSYM 2026 Yılı Sınav Takvimi'ne, 14 Kasım 2025 tarihinde saat 09.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr adresinden erişilebilecektir." denildi.

ÖSYM BAŞKANI: TÜM ADAYLARIMIZA BAŞARILAR DİLERİM

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, resmi sosyal medya hesabından kritik sınav tarihlerini duyurarak adaylara başarılar diledi. Ersoy paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli adaylar, 2026 ÖSYM Sınav Takvimi belli oldu. 2026 Sınav Takvimine ÖSYM kurumsal web sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz. Sınav uygulamalarına katılacak tüm adaylarımıza başarılar dilerim."

2026 ÖSYM SINAV TARİHLERİ