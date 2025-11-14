Haberler

2026 ÖSYM sınav takvimi belli oldu

2026 ÖSYM sınav takvimi belli oldu
Güncelleme:
Milyonlarca öğrenci ve memur adayının merakla beklediği 2026 ÖSYM sınav takvimi belli oldu. Buna göre 2026 YKS 20-21 Haziran'da, DGS 19 Temmuz'da, MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 1 Mart'ta, KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür uygulaması 6 Eylül'de, KPSS Alan Bilgisi uygulamaları 12-13 Eylül'de yapılacak.

  • 2026 ÖSYM sınav takvimi 14 Kasım 2025 tarihinde saat 09.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr adresinden erişilebilecek.
  • 2026 YKS 20-21 Haziran'da, DGS 19 Temmuz'da, MSÜ 1 Mart'ta gerçekleştirilecek.
  • 2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür 6 Eylül'de, KPSS Alan Bilgisi 12-13 Eylül'de, KPSS Ortaöğretim 25 Ekim'de, MEB-AGS 12 Temmuz'da yapılacak.

Milyonlarca öğrencinin ve memur adayının merakla beklediği 2026 ÖSYM sınav takvimi belli oldu. 2026 yılında yapılacak YKS, KPSS, ALES, DGS, MSÜ ve YDS gibi kritik sınav tarihleri açıklandı.

ÖSYM tarafından yapılan duyuruda, "2026 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin 'ÖSYM 2026 Yılı Sınav Takvimi'ne, 14 Kasım 2025 tarihinde saat 09.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr adresinden erişilebilecektir." denildi.

ÖSYM BAŞKANI: TÜM ADAYLARIMIZA BAŞARILAR DİLERİM

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, resmi sosyal medya hesabından kritik sınav tarihlerini duyurarak adaylara başarılar diledi. Ersoy paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli adaylar, 2026 ÖSYM Sınav Takvimi belli oldu. 2026 Sınav Takvimine ÖSYM kurumsal web sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz. Sınav uygulamalarına katılacak tüm adaylarımıza başarılar dilerim."

2026 ÖSYM SINAV TARİHLERİ

  • Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) 20- 21 Haziran'da,
  • Dikey Geçiş Sınavı(DGS) 19 Temmuz'da,
  • Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı(MSÜ) 1 Mart'ta gerçekleştirilecek.
  • KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür uygulaması 6 Eylül'de,
  • KPSS Alan Bilgisi uygulamaları 12-13 Eylül'de,
  • KPSS Ortaöğretim ise 25 Ekim'de,
  • Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı(MEB-AGS) 12 Temmuz'da.
