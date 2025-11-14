2026 ÖSYM sınav takvimi belli oldu
Milyonlarca öğrenci ve memur adayının merakla beklediği 2026 ÖSYM sınav takvimi belli oldu. Buna göre 2026 YKS 20-21 Haziran'da, DGS 19 Temmuz'da, MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 1 Mart'ta, KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür uygulaması 6 Eylül'de, KPSS Alan Bilgisi uygulamaları 12-13 Eylül'de yapılacak.
2026 ÖSYM sınav takvimi 14 Kasım 2025 tarihinde saat 09.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr adresinden erişilebilecek.
ÖSYM tarafından yapılan duyuruda, "2026 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin 'ÖSYM 2026 Yılı Sınav Takvimi'ne, 14 Kasım 2025 tarihinde saat 09.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr adresinden erişilebilecektir." denildi.
ÖSYM BAŞKANI: TÜM ADAYLARIMIZA BAŞARILAR DİLERİM
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, resmi sosyal medya hesabından kritik sınav tarihlerini duyurarak adaylara başarılar diledi. Ersoy paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Kıymetli adaylar, 2026 ÖSYM Sınav Takvimi belli oldu. 2026 Sınav Takvimine ÖSYM kurumsal web sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz. Sınav uygulamalarına katılacak tüm adaylarımıza başarılar dilerim."
2026 ÖSYM SINAV TARİHLERİ
- Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) 20- 21 Haziran'da,
- Dikey Geçiş Sınavı(DGS) 19 Temmuz'da,
- Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı(MSÜ) 1 Mart'ta gerçekleştirilecek.
- KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür uygulaması 6 Eylül'de,
- KPSS Alan Bilgisi uygulamaları 12-13 Eylül'de,
- KPSS Ortaöğretim ise 25 Ekim'de,
- Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı(MEB-AGS) 12 Temmuz'da.