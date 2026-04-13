Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Talisca son kararını resmen bildirdi

Fenerbahçe’nin yıldız ismi Anderson Talisca, geleceğiyle ilgili kararını verdi. Brezilyalı futbolcuya ülkesinden yoğun ilgi olmasına rağmen sarı-lacivertli takımdan ayrılmayı düşünmüyor.

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanında 4-0’lık net bir galibiyet elde etti. Mücadelede iki gol kaydeden Anderson Talisca, performansıyla galibiyetin mimarlarından biri oldu. Sarı-lacivertlilerin diğer gollerini ise N’Golo Kante ve Dorgeles Nene kaydetti.

BREZİLYA’DAN YOĞUN İLGİ VAR

Başarılı performansıyla dikkat çeken Talisca’ya Brezilya’dan önemli kulüpler talip oldu. Flamengo ve Corinthians’ın ara transfer döneminde resmi girişimlerde bulunduğu ancak deneyimli futbolcunun bu teklifleri geri çevirdiği öğrenildi.

KARARINI MENAJERİNE BİLDİRDİ

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Talisca, Fenerbahçe’de mutlu olduğunu ve kariyerine burada devam etmek istediğini net şekilde ifade etti. Brezilyalı yıldızın, menajerine de sözleşmesi bitene kadar sarı-lacivertli takımda kalmak istediğini ilettiği belirtildi.