2025 YKS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

Güncelleme:
ÖSYM, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarını duyurdu. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM web sitesinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile öğrenebilecekler. Kayıt işlemleri ise 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak.

ÖLÇME Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) Başkanlığı, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Ösym'den yapılan açıklamaya göre, 2025- Yks sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin 'ykssonuc.osym.gov.tr' adresinden öğrenebilecek; ayrıca Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. 2025- Yks sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 1–3 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılabilecek. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklar.

ÖSYM BAŞKANI ERSOY'DAN AÇIKLAMA

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, konuya ilişkin NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli adaylarımız, 2025 YKS yerleştirme sonuçları belli oldu. Sonuçları ÖSYM'nin 'ykssonuc.osym.gov.tr' adresinden öğrenebilirsiniz. Sonuçların sizler, aileleriniz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor, her birinize ayrı ayrı üstün başarılar temenni ediyorum. Kıymetli kardeşlerim, üniversite kayıtları 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Üniversitelerin kurumsal sayfaları üzerinden yapılacak olan açıklama ve yönlendirmeleri takip etmeniz faydalı olacaktır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
