2025-YKS Sınavı TYT ile Başladı

2025-YKS Sınavı TYT ile Başladı
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Türkiye'de milyonlarca öğrenci, 2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumuna girdi. Sınavlar, TYT'nin ardından AYT ve YDT ile devam edecek.

TÜRKİYE'de milyonlarca öğrencinin üniversite hayallerini gerçekleştirmek için hazırlandığı 2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Temel Yeterlilik Testi ( Tyt ) oturumuyla başladı.

YKS, her yıl olduğu gibi bu yıl da Tyt, Alan Yeterlilik Testleri ( Ayt ) ve Yabancı Dil Testi ( Ydt ) olmak üzere üç oturumda düzenlenecek. Sınavlar, bugün TYT ile saat 10.15'te başladı. Sınav 165 dakika sürecek. AYT, yarın saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. YDT ise yine yarın saat 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek. Adana'da yıl boyu hazırlıklarını yaptıkları TYT'ye giren öğrenciler, sınıflarda ter dökerken; aileleri de okul önlerinde çocuklarını bekliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
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