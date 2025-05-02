1 yıldır yol kenarlarında! Aynı anda 4 araca ceza kesebiliyor

1 yıldır yol kenarlarında! Aynı anda 4 araca ceza kesebiliyor
İsrail'den Şam'a saldırı! Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular

Açık açık tehdit etmişlerdi! İsrail, Şam'ın kalbini vurdu
SGK'dan erken emeklilik kısıtlaması! Bu meslekleri yapanlar dikkat

SGK'dan erken emeklilik kısıtlaması! Bu meslekleri yapanlar dikkat
ABD'den Türk kimya devine yaptırım

ABD, ünlü Türk şirketini kara listeye aldı

2025 ALES/1 Sonuçları Açıklandı

2025 ALES/1 Sonuçları Açıklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÖSYM, 2025-ALES/1 sınavının sonuçlarını açıkladı. Adaylar sonuçlarına 2 Mayıs 2025 tarihinden itibaren ÖSYM'nin resmi web sitesinden ulaşabilecekler.

ÖLÇME Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ( Ösym ), 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Ösym'den yapılan açıklamada, 13 Nisan 2025 tarihinde uygulanan 2025-ALES/1'in değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı belirtilerek, "Adaylar, sınav sonuçlarına 2 Mayıs 2025 tarihinden itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.