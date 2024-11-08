Üye Girişi
Haberler

2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili bugün başlıyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, 11-15 Kasım'da 2024-2025 eğitim öğretim yılındaki ilk ara tatilini yapacak. Öğrenciler, ara tatilin ardından 18 Kasım'da tekrar ders başı yapacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, 11-15 Kasım'da 2024-2025 eğitim öğretim yılındaki ilk ara tatilini yapacak.

Birinci dönem ara tatili 11 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 15 Kasım Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, ara tatil öncesi son derslerine bugün girecek. Öğretmenler, ara tatil seminerlerini 11-15 Kasım'da okula gitmeden çevrim içi tamamlayabilecek.

İLK DÖNEM 17 OCAK'TA SONA ERİYOR

Ara tatilin ardından öğrenciler, 18 Kasım'da tekrar ders başı yapacak. Bu yılın eğitim öğretim yılı birinci dönemi 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili, 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak.

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek. 9 Eylül'de başlayan 2024-2025 eğitim öğretim dönemi, 20 Haziran 2025'te sona erecek.

2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili bugün başlıyor
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Eğitim
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 10 Kasım'da Çankaya Köşkü'nde toplanacak

Yıllar sonra bir ilk! Erdoğan'dan ses getirecek 10 Kasım kararı

 İsrail taraftar grubu Hollanda'da saldırıya uğradı: 10 yaralı var

İsrailli taraftarlar tekme tokat dövüldü, yaralılar için 2 uçak yola çıktı

 Türkiye'nin konuştuğu Narin Güran davasında ikinci duruşma yapılıyor

Türkiye'nin takip ettiği davada ikinci duruşma
Küçük yaşta fuhşa zorlanan kız çocukları sapıkların elinden kurtarıldı

Kız çocukları sapıkların elinden böyle kurtarıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BİM 8 KASIM AKTÜEL KATALOĞU: Bim'de hangi aktüel ürünler var? 8 Kasım Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek? ATV CANLI İZLE 8 KASIM | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm ne oldu İstanbul'da yağmur yağacak mı? Barajlarda son durum nedir? Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşanıyor mu? Ebru Şallı ile Uğur Akkuş neden ayrılıyor? 9-10 Kasım Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Narin Güran davasında son durum nedir? İlk duruşmada neler oldu? 8 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 8 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? RESİMLİ CUMA MESAJLARI 8 KASIM: En yeni, kısa, ayetli ve anlamlı Cuma mesajları neler? CUMA NAMAZI SAATİ İL İL 8 KASIM | İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Cuma namazı kaçta okunuyor? Diyanet'in Cuma namazı vakitleri! Aile hekimlerinin grevi bitti mi? Sağlık Ocakları 8 Kasım (bugün) açık mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.