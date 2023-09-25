2023 YKS Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamaya göre; YKS'nin ilk yerleştirme işlemlerinde herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar için üniversitelerin boş kontenjanlarının tekrar tercihe açıldığı 2023-YKS ek yerleştirme süreci tamamlandı. Sonuçlar https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden erişime açıldı.

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili gençler, 2023-YKS Ek Yerleştirme süreci tamamlandı. Üniversiteye yerleşen adaylarımızı tebrik ediyorum. Üniversiteli kardeşlerimizin tahsillerini en verimli şekilde tamamlayacaklarına inanıyor, her birine ayrı ayrı başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.