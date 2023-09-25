2023 YKS Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
ÖSYM, 2023 YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. İlk yerleştirme işlemlerinde yerleşemeyen adaylar için üniversitelerin boş kontenjanları tekrar tercihe açıldı.
ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamaya göre; YKS'nin ilk yerleştirme işlemlerinde herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar için üniversitelerin boş kontenjanlarının tekrar tercihe açıldığı 2023-YKS ek yerleştirme süreci tamamlandı. Sonuçlar https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden erişime açıldı.
ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili gençler, 2023-YKS Ek Yerleştirme süreci tamamlandı. Üniversiteye yerleşen adaylarımızı tebrik ediyorum. Üniversiteli kardeşlerimizin tahsillerini en verimli şekilde tamamlayacaklarına inanıyor, her birine ayrı ayrı başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.