Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde görevli olan Tahir Uluç ve Galip Atasağun isimli profesörler açığa alındı. İkili hakkında idari ve cezai soruşturma başlatıldı.

2 PROFESÖR AÇIĞA ALINDI

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, her iki profesör Tahir Uluç ve Galip Atasağun'un açığa alındığı, haklarında idari ve cezai soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Prof. Dr. Galip Atasağun, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest kalırken, tabancayla ateş eden kardeşi İzzet Atasağun tutuklandı.