2'nci Maarif Kongresi Ankara'da Gerçekleşecek

Milli Eğitim Bakanlığı, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında 'Demokrasi, İnsan Hakları ve Kardeşlik' temalı 2'nci Maarif Kongresi'ni düzenleyecek. Kongre, öğretmenlerin saha deneyimlerinin paylaşılmasını amaçlıyor.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı tarafından '24 Kasım Öğretmenler Günü' etkinlikleri kapsamında, ' Demokrasi, İnsan Hakları ve Kardeşlik' temalı 2'nci Maarif Kongresi'nin Ankara'da gerçekleştirileceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 2'nci Maarif Kongresi, 25-26 Kasım tarihlerinde, 'Demokrasi, İnsan Hakları ve Kardeşlik' temasıyla düzenleniyor. Kongrenin onursal başkanlığını Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, başkanlığını Milli Eğitim Akademisi Başkanı Ali Fuat Arıcı, düzenleme kurulu başkanlığını ise Daire Başkanı Bekir Şirin üstlenecek. Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan öğretmenlerin katılımına açık olan kongre, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında yapılacak. Kongreyle, öğretmenlerin saha deneyimlerinin bilimsel bildirilere dönüştürülüp paylaşılması hedefleniyor.

DENEYİMLERİNİ AKTARACAKLAR

Geçen yıl 'Öğretmen Gözüyle Eğitim Öğretim' temasıyla düzenlenen ilk kongrede, öğretmenlerin saha deneyimleri bilimsel bildiriler aracılığıyla paylaşılıp, kitap halinde yayımlanmıştı. Bu yıl da öğretmenler, eğitim alanındaki deneyimlerini bildirilerle aktaracak. Böylece saha deneyimlerinin teorik temellerle desteklenmesi ve en iyi uygulamaların paylaşılmasıyla eğitim sisteminin güçlendirilmesine katkı sağlanacak. 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Bağlamında Adalet, Hak ve Sorumluluk Bilincinin Oluşumunda Öğretmenin Rolü', 'Milli Dayanışma ve Kardeşliğin Oluşumunda Ailenin ve Okulun Rolü', 'Eğitimde Hak, Sorumluluk ve Özgürlük Bilincinin Oluşumunda Öğretmenin Rolü' ve '21'inci Yüzyılda Eğitimde Demokratikleşme Süreci: Engellerin Kaldırılması ve Özgürlüklerin Genişletilmesi' kongrede ele alınacak başlıca bildiri konuları olacak. Kongreye bildiri sunmak isteyen öğretmenler, başvurularını 17 Ekim-2 Kasım tarihlerinde yapabilecek. Gönderilen bildiriler, seçici kurul tarafından değerlendirilecek ve en yüksek puanı alan 12 bildirinin kongrede sunumları gerçekleştirilecek. Sunulan çalışmaların bildiri kitabı haline getirilmesi de hedefleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
