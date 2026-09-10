19 Mayıs Lisesi’nde yeni bina beklentisi

Samsun 19 Mayıs Lisesi Mezunlar Derneği Başkanı Piraye Özgün, okul binasının yıkım kararının alınmasına karşın yeni binanın yapımına ilişkin henüz bir karar verilmediğini ifade ederek, sürecin takipçisi olacaklarını söyledi. Özgün, okulun 100. kuruluş yılında yeni binanın inşaatına başlanmasını talep ederken, öğrencilerin ulaşım sorunları ile okulun spor takımlarının yaşadığı sıkıntıların da çözülmesini istedi.

Yıkım kararı ve yeni bina beklentisi

İlkadım ilçesi Lise Caddesi üzerinde bulunan 19 Mayıs Lisesi binasının depreme dayanıklı olmaması ve eskimesi nedeniyle yıkım kararı verildi. Okul öğrencileri bu yıl Mithat Paşa Anadolu Lisesi'nde eğitim görecek. Yıkılacak okul binasının önünde Samsun 19 Mayıs Lisesi Mezunlar Derneği üyeleri tarafından açıklama yapıldı. Dernek Başkanı Piraye Özgün, "İnsanlar gibi binalar da belli bir zamana yenildiği söylendi. Yalnız çekinceli olduğumuz tek konu, binanın yıkım kararı alınmasına rağmen yapım kararının alınmamış olması. Bu konunun takipçisi olacağız. Yani yapım için bir proje hazırlanmadan, bu konuda birtakım çalışmalar yapılmadan yıkım kararının uygulanması bizleri düşündürüyor. Bunu her zaman takip edeceğimizden velilerimizin, öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin şüphesi olmasın" dedi.

Okulun 100. kuruluş yılına dikkat çekti

Özgün, 1927 yılında kurulan 19 Mayıs Lisesi'nin bu yıl 100. kuruluş yılını kutladığını hatırlatarak, yeni okul binasının yapımına başlanması yönündeki beklentilerini dile getirdi. Özgün, "Ayrıca 1927 yılında kurulan okulumuzun bu sene yüzüncü yılı. Yüzüncü yıl içinde ek bir bütçeyle bu çalışmanın, bu inşaatın başlatılmasını yetkililerden rica ediyoruz. Bunu duyurmak için buradayız çünkü okulumuz çok değerli mezunlar vermiş, Türkiye'de hatta yurt dışında değişik meslek gruplarında fevkalade isimler yetiştirmiş bir eğitim çınarı, köklü bir okul, Samsun'da bir marka" diye konuştu.

Öğrencilerin eğitim sürecine dikkat çekti

Okulun mevcut öğrencilerinin eğitim süreçlerinin de kendileri açısından önemli olduğunu belirten Özgün, C Blok'ta eğitim gören öğrencilerle ilgili çeşitli görüşmeler yaptıklarını söyledi. Özgün, "Esas konularımızdan bir tanesi de değerli öğrencilerimiz. Biz bu konuda çok çalıştık, çok görüşmeler yaptık. Mesela C Blok'ta 19 Mayıslı sevgili gençlerimiz bu sene ikinci yıl eğitimlerini görüyorlar. Bizim de ricamız bu yönde oldu ve aldığımız habere göre bu eğitimin mart ayına kadar devam edeceği söylendi. Bununla ilgili çok görüşmeler yaptık. C Blok'ta eğer güvenliyse, öğrenciler burada eğitime devam edebiliyorsa, 'Misafir öğrenci' konumundaki ev sahibi öğrenciler neden merkezden uzağa götürülüyor ve bunun oluşturacağı sorunları neden onlar çekiyor?" şeklinde konuştu.

"Ulaşım sorunu aileleri zorluyor"

Öğrencilerin başka okullara yönlendirilmesinin özellikle çevre ilçelerden gelen aileler açısından ulaşım sorununu beraberinde getirdiğini ifade eden Özgün, bu durumun okulun spor takımlarını da etkilediğini dile getirdi. Özgün, "Yakın okullarda öğrencilerimizin eğitime devam etmesi konusunda yaptığımız hiçbir görüşmenin sonucu maalesef olumlu neticelenmedi. Bununla birlikte basından da sosyal medyadan da takip ettiğiniz gibi sosyal ve ekonomik sorunlar beraberinde geliyor. Tekkeköy'den, çevre ilçelerden gelen öğrencilerimiz var. Bunların oraya giderken ikinci bir vasıta külfetine katlanmaları velileri zor duruma soktu ve bizlere bu yönde çok şikayetler gelmeye başladı. Hatta bu ulaşım sorunu yüzünden 19 Mayıs Lisesi'nin çok kıymetli spor takımları var; hentbol, voleybol, basketbol... Bir kısmı dağılmak zorunda kaldı, hentbol takımı da aynı tehlikeyi taşıyor. Yani bu yönden bugün buradan sesimizi duyurmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Öğretmenler için de destek talebi

Süreçten öğretmenlerin de olumsuz etkilenebileceğine dikkat çeken Özgün, norm fazlası nedeniyle yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi için destek talebinde bulundu. Özgün, "Ayrıca tabii değerli öğretmenlerimiz de var. Bunlar da norm fazlalığından belki mağduriyet yaşayabilecek durumlar olabilir. Her türlü bu konuda bize el uzatılmasını, bu konuda yardımcı olunmasını talep ediyoruz. Böyle bir marka okul, bir Cumhuriyet okulu tarihten de Samsun'dan da olduğu yerden de silinemez, silinmemeli. Bunun takipçisiyiz. Okulumuzun mezunu olmaktan her zaman gurur duyuyoruz. Bizden sonra yetişecek bütün öğrencilerin de aynı gururu taşıyıp bu binada eğitimlerine devam etmeleri en büyük arzumuz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı