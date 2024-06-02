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Liselere girecek 1 milyon öğrencinin sınav heyecanı başladı

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1 milyon 38 bin öğrenci için Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav saat 09.30'da başladı. İki oturumdan oluşan sınavın birinci oturumunun bitimiyle ikinci oturum 11.30'da başlayacak. İsteyen öğrencilerin girdiği sınavın sonuçları 28 Haziran'da açıklanacak. Sınava girmeyen öğrenciler ise yerel yerleştirmeyle liselere yerleştirilecek.

Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınav, 1 milyon 38 bin öğrencinin katılımıyla başladı. İki oturumlu sınavın ilk oturumu saat 09.30'da başladı. İsteyen öğrencilerin girdiği sınavın sonuçları 28 Haziran'da açıklanacak. Sınava girmeyen öğrenciler de yerel yerleştirme ile liselere yerleştirilecek.

İKİNCİ OTURUM 11.30'DA

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlediği Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınav başladı. İki oturumdan oluşan sınavın birinci oturumu 09.30'da başladı. Birinci oturum 10.45'te sona erecek. İkinci oturum ise 11.30'da başlayacak ve 12.50'de sona erecek.

Liselere girecek 1 milyon öğrencinin sınav heyecanı başladı

Merkezi sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde 3 bin 891 okuldaki 62 bin 663 salonda, yurt dışında ise 11 sınav merkezinde 11 okuldaki 35 salonda yapılıyor.

Sınav hazırlığı bu yıl 8'inci sınıfta okuyan 1 milyon 38 bin 192 öğrenci dikkate alınarak yapıldı. Görme engelli 82, az gören 292 öğrenciye yönelik de gerekli tedbirler alındı. Ayrıca özel durumları dolayısıyla 187 öğrenci evde veya hastanede sınava giriyor.

SINAVA GİRMEYEN ÖĞRENCİLER LİSELERE NASIL GİRECEK?

Lgs merkezi sınavına, isteyen öğrenciler girecek. Sınava girmeyen öğrenciler de yerel yerleştirme ile liselere yerleştirilecek. Sınavda içerik, sınav süreleri ve soruların dağılımında değişiklik olmayacak, aynı içerikle sınav gerçekleştirilecek.

Liselere girecek 1 milyon öğrencinin sınav heyecanı başladı

Geçen yıl Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle LGS merkezi sınavında sadece birinci dönem konularından soru sorulmuştu. Bu yıl 8. sınıf sınav tarihine göre işlenen tüm konular, sınav kapsamında olacak.

İKİ OTURUMDA ÖĞRENCİLER 90 SORU ÇÖZECEK

Merkezi sınavın birinci oturumu 09.30'da ve ikinci oturum 11.30'da başlayacak. İki oturum halinde uygulanacak sınavda, çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve oturumlar aynı gün tamamlanacak.

Liselere girecek 1 milyon öğrencinin sınav heyecanı başladı

Sınavın birinci oturumu, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika olacak. Birinci oturumda, 8'inci sınıf Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil soruları yöneltilecek.

İkinci oturum 40 soruluk sayısal alandan oluşacak. Öğrencilere 80 dakika sürenin verileceği bu oturumda, matematik ve fen bilimleri derslerinden sorular sorulacak.

Liselere girecek 1 milyon öğrencinin sınav heyecanı başladı

Sınav puanı hesaplanırken, her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunacak.

ÖĞRENCİLER AİLELERİNE SARILARAK OKULLARA GİRDİ

Ailelerine sarılarak, sınav hakkında son konuşmaları yapan öğrenciler, güvenlik kontrollerinin ardından okullara girdi.

Yanlarında fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi, geçerli kimlik kartı ile en az iki koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulundurmalarına izin verilen öğrenciler, görevlilerce yapılan kontrollerin ardından sınav salonlarına alındı.

Liselere girecek 1 milyon öğrencinin sınav heyecanı başladı

Haberler.com / Selahattin Demirel - Eğitim

LGS Eğitim Haberler

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