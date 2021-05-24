Eğitim sektörüne giren Acun Ilıcalı Acun Medya Akademi'yi kurdu
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Eğitim sektörüne giren Acun Ilıcalı Acun Medya Akademi'yi kurdu

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, futbol takımı aldıktan sonra şimdi de eğitim sektörüne girdi. Televizyoncu Nişantaşı Üniversitesi'nde AcunMedya Akademi adında bir bölüm açtığını açıkladı.

TV8 kanalını aldıktan sonra işlerini büyüten Acun Ilıcalı, spor sektörüne atılan ve sonrasında Exxen platformunu izleyicinin beğenisine sunan Acun Ilıcalı, yeni işiyle gündeme geldi. Acun Ilıcalı, Nişantaşı Üniversitesi'nde "AcunMedya Akademi" adında bir bölüm açtığını duyurdu. Bölümde ise İleri Televizyonculuk, Profesyonel Aşçılık, Dijital Yayıncılık üzerine eğitimler verilecek.

EĞİTİMLER 7 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

Güzel haberi Instagram hesabından veren Acun Ilıcalı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Acunmedya Akademi 7 Haziran'da Nişantaşı Üniversitesi NeoTech Kampüsü Maslak İstanbul'da eğitime başlıyor. Acunmedya Akademi'de Televizyon, Gastronomi ve Dijital Bölümleri var. Eğitimler, her yönüyle ve en ince ayrıntılarıyla, uygulamalı olarak sunuluyor. 'Hayalim İşim Olsun' diyenler, şimdi hemen AcunmedyaAkademi.com'a girip başvurarak geleceklerine yön verme ve ayrıcalıklı bir dünyaya adım atma imkanını yakalayabilirler. "

Eğitim sektörüne giren Acun Ilıcalı Acun Medya Akademi'yi kurdu
Eğitim sektörüne giren Acun Ilıcalı Acun Medya Akademi'yi kurdu
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Eğitim sektörüne giren Acun Ilıcalı Acun Medya Akademi'yi kurdu - Haberler Magazin
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