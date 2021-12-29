Eğitim-İş üyeleri maaşlara zam talebiyle iş bıraktı - Haberler
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Eğitim-İş üyeleri maaşlara zam talebiyle iş bıraktı

Eğitim-İş üyeleri maaşlara zam talebiyle iş bıraktı
AA / Harun Kutbe - Haberler | Güncel

Eğitim-İş, eğitim çalışanlarının maaşlarının iyileştirilmesi ve eğitim politikalarında değişiklik yapılması talebiyle iş bırakma eylemi yaptı.

SARIYER, İSTANBUL (AA) - Eğitim-İş, eğitim çalışanlarının maaşlarının iyileştirilmesi ve eğitim politikalarında değişiklik yapılması talebiyle iş bırakma eylemi yaptı.

Ulus Meydanı'ndaki Zafer Anıtı önünde toplanan üyeleri adına açıklama yapan Eğitim-İş Genel Sekreteri Cengiz Sarıyer, memurlara verilen zamların enflasyon sebebiyle eridiğini ve eğitim emekçilerinin alım gücünün azaldığını söyledi.

Gıda maddelerine bir yıl içinde yüzde 100'ü aşan zam yapıldığı öne süren Sarıyer, eğitim çalışanlarının maaşlarına da yüzde yüz zam talep ettiklerini ifade etti.

Sarıyer, "Bugün derslere girmeyerek bir günlük iş bırakma eylemimizle sesimizi herkese duyuruyoruz." dedi.

Eğitim çalışanlarının "kadrolu", "sözleşmeli" ve "ücretli" adıyla ayrıştırılmasına karşı olduklarını belirten Sarıyer, iş yerindeki görev tanımlarının yapılmasını ve angarya çalışmaya son verilmesini de istediklerini söyledi.

Eğitim-İş üyeleri maaşlara zam talebiyle iş bıraktı

Eğitim-İş üyeleri maaşlara zam talebiyle iş bıraktı

Eğitim-İş üyeleri maaşlara zam talebiyle iş bıraktı

AA / Harun Kutbe - Son Dakika Haberleri

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