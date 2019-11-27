Eğitim camiasından başkan Yalçın'a teşekkür

27.11.2019 09:29 | Son Güncelleme: 27.11.2019 09:34

Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Gürbüz Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ı ziyaret ederek öğretmenler gününü kutladı. Gürbüz'ün yanı sıra Nesrin Boysan Anaokulu öğrencileri ile Erciyes Koleji yönetici ve öğrencileri, eğitime sağladığı katkılardan dolayı öğretmen Başkan Mustafa Yalçın'a ayrı ayrı teşekkür ziyaretinde bulundu.



Başkanlık makamında gerçekleşen ziyaretlerde Başkan Yalçın ilk önce İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Gürbüz, Şube Müdürü Şener Serim, Nesrin Boysan Anaokulu idarecileri ve minik öğrencileri kabul etti. Burada konuşan Başkan Yalçın, duygulandığı ziyaretten dolayı kendilerine teşekkür ederek, "İnsanın bir işi yaparken gönlünü katması çok önemli. Eğitim öğretim her şeyin başı. Öğretmenlik kutsal bir meslektir. Bu nedenle de Türk Sanat Müziğimizin duayen isimlerinden Zekai Tunca konseriyle Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerimizi buluşturduk" dedi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Gürbüz de, yaptığı kısa konuşmada eğitime hem fiziki hem manevi destekte bulunan Başkan Yalçın'a teşekkür ederek, "Öğretmen kökenli olmanızdan dolayı sizin de Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun. Okullarımıza yaptığınız katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.



Başkan Yalçın ayrıca Erciyes Koleji yöneticilerini de kabul etti. Ziyarette miniklerle yakından ilgilenen Başkan Yalçın, çiçeklerini kendilerini öperek aldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA