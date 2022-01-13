Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Kalkan, basın mensuplarıyla buluştu

KAYSERİ (AA) - Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bir restoranda düzenlenen etkinlikte konuşan Kalkan, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Kalkan, gazeteciliğin yerelde ve dünya genelinde meydana gelen olaylardan haberdar olunmasına katkı sağlayan bir meslek olduğunu vurguladı.

Afetlerden teröre, savaşlardan toplumsal olaylara kadar tehlikeli olayları zamanla yarışarak haberi servis eden gazetecilerin kamuoyu açısından önemli bir görev yürüttüğüne değinen Kalkan, şunları kaydetti:

"İnsan hakları ve hürriyetinin kullanılması açısından basın özgürlüğü önem taşımaktadır. Düşünce, inanç, kanaat ve ifade özgürlüğü ancak basın özgürlüğü ile mümkün olabilmektedir. Gerçeklerin haber olmadığı yerde insanlar yalana mahkum olmaktadır. Gazeteciler ağır şartlarda çalışmaktadır. Zorlukları göğüsleyerek bizlere doğru haber ulaştırmaya çalışan ve zamanla yarışan gazetecilerin bir çoğu görev sırasında hasta olmakta, yaralanmakta hatta ölmektedir. Eğitim Bir-Sen olarak basın çalışanlarının daha geniş, yasal, hak ve imkanlara sahip olmasını talep ediyoruz."

Kalkan, meslek kanununun içeriğinin zenginleştirilmesi, sözleşmeli personelliğin, mülakatların kaldırılması gerektiğini belirterek, 3600 ek gösterge gibi taleplerinin de olduğunu dile getirdi.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ ise Eğitim Bir-Sen Kayseri Şubesinin her zaman gazetecilerin yanında olduğunu belirtti.

Kösedağ, destekleri ve gazetecileri unutmadığı için Kalkan'a teşekkür etti.

AA / Ergün Haktanıyan - Son Dakika Haberleri

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