BURSA (İHA) - Eğitim Bir Sen'den öğretmenlik meslek kanunu talebi

ŞIRNAK - Eğitim Bir Sen Şırnak Şube Başkanı Abdullah Çatı, Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili talebi dile getirmek amacıyla basın toplantısı düzenledi.

Sendika il binası önünde düzenlenen basın açıklamasını öğretmenler adına Eğitim Bir Sen Şırnak Şube Başkanı Abdullah Çatı okudu. Eğitim Bir Sen Şırnak Şube Başkanı Abdullah Çatı, "Öğretmenlik Meslek Kanunu beklentileri karşılayacak şekilde çıkarılmalıdır. İnsanın, özünü keşfetmeye, kişiliğini inşa etmeye yönelik en büyük eylemi eğitimdir. Eğitimin baş aktörü öğretmen, insanlığın kadim ve vazgeçilmez mesleklerinden biri de öğretmenliktir. Öğretmen, çocukların şuur sermayesini artırmanın, idrakini geliştirmenin, varoluşun sırrına ermenin, hikmeti keşfetmenin rehberidir" dedi.

Ülkede fiili olarak görev yapan öğretmen sayısının 1 milyon 200 bini aştığını belirten Çatı, "Öğretmenlerin yetiştirilmesinden emekliliğine kadar olan her aşamayı içeren, öğretmenlik mesleğini bütün olarak ele alan bir kanunun olmaması büyük bir eksikliktir. Eğitimde örnek gösterilen ülkelerde olduğu gibi, öğretmenliğin kamu sistemi içerisinde eğitim-öğretim hizmetleri sınıfı kariyer mesleğine uygun bir kanuna kavuşturulması artık daha fazla ertelenmemelidir. Kanaatimizce öğretmenlerin itibarının daha da artması, haklarının korunması; yönetmeliklerle, genelgelerle oluşan görev, yetki, ehliyet, liyakat noktasındaki dağınıklığın giderilmesi için Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun ivedilikle yürürlüğe konulması elzemdir. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun çıkarılması hedefine 11. Kalkınma Planı'nda ve Bakanlığın 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi'nde yer verilmesinin üzerinden üç yıl geçmesine rağmen, ne yazık ki öğretmenlerin mesleklerini, hak ve yetkilerini koruyup geliştirecek nitelikte bir meslek kanunu beklentisi hala karşılanamamıştır. Çıkarılıp yürürlüğe konulacak kanunun hedefler ve gerçekler bağlamında uluslararası standartlara uygun bir kanun olarak düzenlenmesini bekliyoruz. Bu mümkündür, beklenti de bu doğrultudadır. Aksi halde yapılacak çalışma anlamsızlaşır. Medeniyetimizin yüklediği değeri sosyal ve ekonomik statü açısından gerçekleştirecek kanun, öğretmenin itibarını hem korumaya hem de yükseltmeye yaramalıdır. Eğitim çalışanlarının güçlü sesi, genel yetkili sendikası olarak, gerek akademik yayınlar gerek raporlar gerekse alan taramalarıyla Öğretmenlik Meslek Kanunu için nelere ihtiyaç duyulduğunu ortaya koyduk. Çağın gereklerini ve öğretmenlerimizin beklentilerini karşılayacak şekilde 2018 yılında hazırladığımız "Öğretmenlik Meslek Kanunu İhtiyaç ve Öneriler" başlıklı raporumuzla genel çerçeveyi çizdik. 'Meslek kanunu, öğretmene destek kanunu olmalı' diyerek beklentilerimizi ifade ettik. 'Nasıl bir meslek kanunu olmalı, meslek kanununda neler yer almalı' sorularının cevabını bir eğitim sendikası olarak verdik" diye konuştu.