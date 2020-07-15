Eğirdir'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
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Eğirdir'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan FETÖ'nün hain darbe girişimini engellemek için canlarını hiçe sayarak şehit olan demokrasi kahramanları tüm yurtta olduğu gibi Eğirdir'de de dualarla, minnetle, saygıyla anılıyor.

Eğirdir'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
15.07.2020 15:08 | Son Güncelleme: 15.07.2020 15:12

15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan FETÖ'nün hain darbe girişimini engellemek için canlarını hiçe sayarak şehit olan demokrasi kahramanları tüm yurtta olduğu gibi Eğirdir'de de dualarla, minnetle, saygıyla anılıyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri bugün saat 12.00'de demokrasi kahramanları için Eğirdir Hızırbey Camiinde Mevlid-i Şerif'in okunması, duaların yapılması ile başladı. Daha sonra Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda bir anma töreni düzenlendi.

Kaymakam Adem Çelik, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Aydoğan Budakçı, Belediye Başkanı Veli Gök, yüksek rütbeli subaylar, daire müdürleri, siyasi parti temsilcilerinin katıldığı Anma töreninde, Şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu

Eğirdir İlçe Müftülüğünce Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunduğu anma töreninde, saygı atışında bulunuldu ve Şehitlik ziyaret edilerek, Şehit kabirlerinin üzerine ziyaretçiler tarafından karanfiller bırakıldı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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