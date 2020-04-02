Eğil'de koronavirüs salgınına yönelik tedbirler sürüyor Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler uygulanıyor.

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler uygulanıyor.

Eğil Belediyesi ve İlçe Emniyet Amirliği ekipleri ile ilçe girişinde araç dezenfekte noktası oluşturdu.

İlçeye gelen araçlar bu noktada dezenfekte ediliyor, vatandaşların ateşi ölçülüyor.

Eğil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İdris Arslan, yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı ve Diyarbakır Valisi Sayın Hasan Basri Güzeloğlu'nun talimatıyla ilçede çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, ilçe girişinde vatandaşların vücut ısılarının ölçüldüğünü aktardı.

Arslan, araç içinde 65 yaş ve üstü yolcuların olup olmadığı ve taşıma kapasitesine uyulup uyulmadığı konularında denetim yapıldığını ifade ederek, gereken bilgilendirmelerin yapıldığını bildirdi.

Bu konuda tüm vatandaşlardan duyarlılık beklediklerini ifade eden Arslan, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısında bulundu.

Ekipler ayrıca ilçeye gelen vatandaşlara iş ve işlemlerini tamamladıktan sonra geri dönmeleri konusunda da ikazda bulunuyor.

Kaynak: AA