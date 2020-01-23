EGİAD'dan Başkan İduğ'a ziyaret İduğ: Bornova'yı büyütmek için
Haberler » Güncel » EGİAD'dan Başkan İduğ'a ziyaret İduğ: Bornova'yı büyütmek için - Haber

EGİAD'dan Başkan İduğ'a ziyaret İduğ: Bornova'yı büyütmek için

EGİAD(Ege Genç İş İnsanları Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan ve yönetim kurulu üyeleri, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ'u ziyeret etti.

23.01.2020 17:31 | Son Güncelleme: 23.01.2020 17:31
EGİAD'dan Başkan İduğ'a ziyaret İduğ: Bornova'yı büyütmek için

600'den fazla sivil toplum kuruluşunun faaliyet gösterdiği 'nın bir sanayi kenti olduğunu ifade eden Başkan İduğ, "Çok sayıda sanayi sitesi ve sanayi kuruluşunun bulunduğu Bornova'da iş insanları ve esnafımızla el ele verdik. Onların işlerini kolaylaştırmak için Bornova'nın merkezinde İZTO ve EBSO'nun şubelerini açıyoruz. Altın Bilezik projemizle iş arayanlarla işçi arayanları aynı platformda buluşturuyoruz. İş dünyasının önemli bir aktörü olan EGİAD ile de pek çok konuda birlikte haraket edebiliriz. Kentimize katkı sağlayacak her projeye açığız" diye konuştu.

EGİAD Başkanı da Bornova Belediyesi'nin kısa sürede çok önemli projeler hayata geçirdiğini belirtirek, "İş dünyasından gelen biri olarak vizyoner bakış açınızı ortaya koyuyorsunuz. iş insanları olarak başta sosyal projeler olmak üzere her alanda sizlerle işbirliği yapmak bizim bize büyük mutluluk verecektir" dedi.

Kaynak: Bültenler
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler