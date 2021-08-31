Egeli gençlere ev konforunda barınma imkânı
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Egeli gençlere ev konforunda barınma imkânı

Egeli gençlere ev konforunda barınma imkânı
Bültenler - Haberler | Güncel

Ege Üniversitesi (EÜ) kampüsü barınma olanakları ile dikkat çekiyor. İkamet ettikleri şehrin dışında, evlerinden uzakta eğitim, öğretim görecek öğrencilerin zorunlu ihtiyaçlarının başında barınma geliyor.

EÜ bünyesinde bulan bin 708 yatak kapasiteli Öğrenci Köyü ve kampüste yer alan Kredi ve Yurtlar Kurumu Zübeyde Hanım Kız Yurdu öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılıyor. Öğrencilere ev ortamı konforu sunan yurtlar, salgın nedeniyle üç dönem aradan sonra yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte kapılarını yeniden açmak için gün sayıyor.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ın girişimleri ile üniversite kampüsünde Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yaptırılan 6 bin kişilik yurt binasının ilk etabı tamamlanarak, yeni eğitim döneminde hizmete hazır hale getirildi. EÜ başta olmak üzere, diğer yükseköğretim kurumlarında eğitim gören 2 bin kız öğrenciye hizmet verecek. Yapılan tamir ve tadilatın ardından salgın koşullarına göre yeniden organize edilen Öğrenci Köyü ise, bin 708 yatak kapasitesi pek çok kültürel, sanatsal ve sportif alanları ile öğrencilere huzurlu bir barınma imkânı sunuyor.

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Üniversitemiz kampüsü; eğitim öğretim, araştırma ve geliştirme olanaklarının yanı sıra; beslenme,barınma, kültür, sanat, spor, kütüphane ve sağlık hizmeti olanakları ile de fark yaratıyor. Üniversitemiz, ülkemizde bir ilki başararak, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde 5 yıllık tam kurumsal akreditasyon alarak, önemli bir başarıya imza attı. Eğitim öğretimden araştırma altyapısına, uluslararasılaşmadan dijitalleşmeye, sürdürülebilir yeşil kampüs uygulamalarından spor tesislerine, barınma ve beslenme olanaklarından kültür sanat merkezlerine kadar pek çok alanda yapılan değerlendirmeler neticesinde kalitesini tescilleyen üniversitemiz 'Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim, Aydınlık Gelecek' mottosuyla küresel bir araştırma üniversitesi olma hedefine emin adımlarla ilerliyor" diye konuştu.

Göreve geldiği günden itibaren öğrenciyi odak noktası yaparak, öğrencilere yönelik pozitif uygulamalar hayata geçirdiklerini ifade eden Rektör Budak, "İkamet ettikleri şehrin dışında, ailelerinden uzakta öğrenim görecek öğrencilerin en önemli sorunlarının başında barınma geliyor. Üniversitemiz öğrencilerinin barınma sıkıntısı çekmemeleri adına yaptığımız girişimler neticesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapımına başlanan yurt inşaatının belli bir bölümü tamamlandı. Yeni eğitim öğretim döneminde hizmet vermeye başlıyor. Bu sene yeni yapılan bloklarda 2 bin kız öğrencimiz kalacak. 4 bin kişi kapasiteli yeni yurt binalarının inşaatı ise devam ediyor. Yine bin 300 kişi kapasiteli yurt inşaatının ise fiziksel gerçekleşme oranı yüzde 50 seviyesinde bulunuyor. Yeni blokların tamamlanması ile birlikte öğrencilerimizin barınma sorunu büyük ölçüde ortadan kalkacak. Ayrıca, üniversitemiz Öğrenci Köyünde tamir ve tadilat yaparak yurtlarımızı salgın koşullarına göre yeniden düzenledik. Bu yurdumuzda dabin 708 öğrencimize ev konforunda huzurlu bir barınma imkânı sunacağız. Göreve geldiğimiz günden itibaren desteklerini bizlerden esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere,Son Başbakanımız ve İzmir Milletvekilimiz Sayın Binali Yıldırım'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na üniversitem ailesi adına şükranlarımı arz ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler

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