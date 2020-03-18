Ege Üniversitesinde koronavirüs için etkin önlemler
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Ege Üniversitesinde koronavirüs için etkin önlemler - Haber
Ege Üniversitesi, Rektör, Güncel

Ege Üniversitesinde koronavirüs için etkin önlemler

Ege Üniversitesi (EÜ) Rektör Yardımcısı ve Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kutsal Turhan, "Şüpheye düşen vatandaşlarımız, 184 numaralı sağlık hattından yardım alabilir.

18.03.2020 13:12 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:12
Ege Üniversitesinde koronavirüs için etkin önlemler

Ege Üniversitesi (EÜ) Rektör Yardımcısı ve Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kutsal Turhan, "Şüpheye düşen vatandaşlarımız, 184 numaralı sağlık hattından yardım alabilir. EÜ Hastanesinde, acil servisimiz ve enfeksiyon hastalıkları polikliniğimiz hazır bekletiliyor. Hastanemiz bu süreçle ilgili bir plan yaptı. İzolasyonun nasıl yapılacağı, vakaların hangi odalarda kalacağı belirlendi" dedi.

Ege Üniversitesi (EÜ) Televizyonunda (EÜ TV) yayınlanan "Egeden Sağlık" programına konuk olan Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kutsal Turhan ve Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Tıbbı Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rüçhan Sertöz, dünyayı etkisi altına alan korona virüs ve Ege Üniversitesi özelinde alınan önlemler hakkında bilgiler verdi.

Korona virüs hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Rüçhan Sertöz, "Bu virüs; kış ve bahar aylarında akut üst solunum yolu enfeksiyonlarına sebep olan bir virüstür. Hafif hastalıktan ağır hastalığa kadar ilerleyen, Mers'ten Sars'a kadar ilerleyen tipleri mevcuttur. 2 ile 14 gün arası kuluçka süresi var; aralık ayında Çin'in Wuhan eyaletinde; ateş, öksürük, nefes darlığı olan hastalarda saptanan bir virüs. Buradaki en önemli ve ayırıcı belirti nefes darlığı. Virüs, ocak ayında tanımlandı, 'Covid' adını aldı ve arkasından yavaş yavaş Çin'in dışındaki diğer ülkelere yayıldı. En sonunda da Dünya Sağlık Örgütü, pandemi olarak ilan etti" diye konuştu.

"Virüsün bulaştırıcılığı yüksek"

Virüsün oldukça bulaşıcı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Sertöz, "Virüsün bulaştırıcılığı yüksek. Zaten bu nedenle pandemi noktasına gelindi. Öpme, öpüşme, ortak kullanılan telefonlar, cep telefonlarımız, bunun dışında temas ettiğimiz tüm enfekte yüzeylere değerek kolay şekilde bulaşıyor. El hijyeni önem taşıyor. 20 saniye boyunca ellerimizi su ve sabunla yıkamamız gerekiyor. Minimum yüzde 60 alkol içeren dezenfektan ve kolonyalarla hijyen sağlanabilir. Sosyal mesafemizi korumalıyız. Şu aşamada sadece hasta olanların maske kullanması öneriliyor. Dengeli ve düzgün beslenme, düzenli uyku bağışıklık sisteminin güçlenmesi için önemli faktörler" dedi.

Virüsün tedavisi ile ilgili bilgiler veren Sertöz, "Şu an bulgulara yönelik ilaçlar mevcut. Direkt virüse yönelik ilaçlar henüz netlik kazanmadı. Diğer virüslere karşı etkili olan ilaçların bu virüse etki edebileceği çalışmaları var; ama henüz netlik kazanmadı. Antibiyotik ilaçlar virüse karşı etki etmez. Toplumumuzda antibiyotiklere yönelik çok ciddi yanlış anlamalar var. Karşımızdaki pandemi bir virüs. O yüzden antibiyotikler bu virüse karşı ilaç olarak kullanılamaz. Virüs, 65 yaş üzerinde daha öldürücü seyrediyor. O nedenle yaş arttıkça ölüm oranı da artıyor. İtalya'da 65 yaş üstü popülasyonun oldukça kalabalık olması sebebiyle ölüm hızı da nispeten Çin'e göre daha fazla. Kanser hastaları, organ nakil hastaları, kronik hastalıklara sahip kişiler daha dikkatli olmak zorunda. Risk grubunda olmayan kişiler de risk grubunda olanlara bulaştırmamak adına kendilerini korumalılar" diye konuştu.

"Bu iznin amacı tatil yapmak değil"

Ege Üniversitesi özelinde Türkiye'deki vakalarla ilgili konuşan Prof. Dr. Kutsal Turhan, "Türkiye ile ilgili gelişmeleri Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca, düzenli olarak açıklıyor. Önlemler alındıkça, kişiler arası temas kesildikçe hastalığın yayılma hızının azalacağını ümit ediyoruz. Bütün öğrencilere izinler verildi. YÖK'ten gelen yeni genelge ile ağır hastalara, organ nakli ve kanser hastalarına izin veriliyor. Bu iznin amacı tatil yapmak değil. Özellikle buna dikkat çekmek istiyorum; bu iznin amacı sosyal izolasyonu sağlamaktır. Kişilerin birbirleriyle temasını mümkün olduğu kadar azaltması, zorunlu haller evden çıkılmaması gerekiyor. Evden çıkmak zorunlu ise toplu alanlardan uzak durulması ve temasın en aza indirgenmesi gerekiyor. İşi ciddiye alıp sosyal izolasyona ve hijyene önem verdiğimiz sürece hastalık, düğer ülkelerdeki gibi çok fazla yayılmaz. Çok daha az insan etkilenir. Sıcaklarla beraber hastalığın bir miktar etkisini yitireceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Belirti gösterilmesi durumunda yapılacaklardan bahseden Prof. Dr. Kutsal Turhan, "Şüpheye düşen vatandaşlarımız, 184 numaralı sağlık hattından yardım alabilir. EÜ Hastanesinde, Acil Servisimiz ve Enfeksiyon Hastalıkları Polikliniğimiz hazır bekletiliyor. Hastanemiz bu süreçle ilgili bir plan yaptı. İzolasyonun nasıl yapılacağı, vakaların hangi odalarda kalacağı belirlendi. Bunlar başhekimliğimiz tarafından kararlaştırıldı. Şu ana kadar şüpheyle gelen hastaları izolasyon odalarına aldık. Bunların testlerini Sağlık Bakanlığının bize gösterdiği merkezlere yönlendirdik. Onlar içinde şu ana kadar pozitif sonuçlanan test yok. Ama şüpheli olanların hepsini izole ediyoruz, diğer insanlarla temaslarını tamamen kesiyoruz. Kan örneklerini alıp test için yolluyoruz. Kayıtlı vaka olmadığı için rutin sağlık hizmetleri devam edecek. Aciliyeti olmayan hastaların hastanelere gitmemelerini öneriyoruz. Kronik hastalığı olup sadece tetkik için hastaneye gelen hastaların da randevularını Mayıs ayından sonra programlayacağız" dedi.

"Yurt dışından dönen personelimiz 14 gün zorunlu idari izinli sayılacaklar"

EÜ'de alınan tedbirlere değinen Prof. Dr. Turhan, "YÖK'ün önerisi ile karar ve tavsiye kararların alınacağı bir komisyon kurduk. İlk toplantımızı gerçekleştirdik. Rektörümüzün onayıyla çalışanlarımıza bu kararları ilettik. Bilgilendirme çok önemli, EÜ olarak kendi çalışanlarımızı bilgilendirmek için özellikle Sağlık Bakanlığının web sayfasındaki yararlı ve bilgilendirici afişleri üniversitemiz içinde asacağız, LED ekranlarda sürekli olarak döndürülmesini sağlayacağız. Dijital ortamda da bu afişleri ve broşürleri yayınlayacağız. Bunun dışında aldığımız radikal önlemler var. Acil ve zorunlu olanlar dışında yüz yüze yakın temasın olduğu bütün toplantıları ve etkinlikleri 3 hafta boyunca iptal ettik. Kütüphanemiz kapalı olacak. Spor tesisleri, okuma salonları ve öğrenci yemekhaneleri de kapalı olacak. Personel yemekhanelerinde bir masaya çapraz şekilde oturacak iki kişi olacak şekilde düzen olacak. Yemek dağıtım saatlerini uzatacağız. Dezenfekte çalışmalarımız devam ediyor. Yurt dışından dönen personelimiz 14 gün zorunlu idari izinli sayılacaklar" diye konuştu. - İZMİR

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Kritik toplantı öncesi konuştu: Ciddi ekonomik sonuçları olacak Haber
Kritik toplantı öncesi konuştu: Ciddi ekonomik sonuçları olacak
Trump 'Çin virüsü' dedi ve ekledi: Çok önemli bilgiler açıklayacağım Haber
Trump "Çin virüsü" dedi ve ekledi: Çok önemli bilgiler açıklayacağım
Kötü haberi Survivor dönüşü aldı! Gamze, Uğur'un çocuğunu görmesini yasakladı Haber
Kötü haberi Survivor dönüşü aldı! Gamze, Uğur'un çocuğunu görmesini yasakladı
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü Haber
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Koronavirüs vaka sayısı arttı Haber
Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Koronavirüs vaka sayısı arttı
Hadise'nin en acı günü! Koronavirüs nedeniyle cenazeye katılamayacak Haber
Hadise'nin en acı günü! Koronavirüs nedeniyle cenazeye katılamayacak
Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalışan şahıs, polis tarafından aranıyor
Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalışan şahıs, polis tarafından aranıyor
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı
Türkiye'nin en eski kolonyacılarından olan markanın başındaki isim Cumhurbaşkanı'yla yaptığı konuşmayı anlattı
Türkiye'nin en eski kolonyacılarından olan markanın başındaki isim Cumhurbaşkanı'yla yaptığı konuşmayı anlattı
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına...
İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti
İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti
Erdoğan 'Güzel bir tablo bizi bekliyor' deyip önümüzdeki birkaç haftalık dönemi işaret etti
Erdoğan "Güzel bir tablo bizi bekliyor" deyip önümüzdeki birkaç haftalık dönemi işaret etti
ABD, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına bin dolar verecek
ABD, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına bin dolar verecek
Antalya'daki nöbetçi eczane koronavirüse karşı şeffaf brandayla önlem aldı
Antalya'daki nöbetçi eczane koronavirüse karşı şeffaf brandayla önlem aldı
İran'da korkutan koronavirüs senaryosu: Ölü sayısı 3 milyonu geçebilir
İran'da korkutan koronavirüs senaryosu: Ölü sayısı 3 milyonu geçebilir
Koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek isteyen şoför, dolmuşuna maske taktı
Koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek isteyen şoför, dolmuşuna maske taktı
Şarkıcı Yalın, evden çıkamayan hayranları için Instagram üzerinden konser verdi
Şarkıcı Yalın, evden çıkamayan hayranları için Instagram üzerinden konser verdi
Galatasaray, Şener Özbayraklı ile sezon sonunda yollarını ayıracak
Galatasaray, Şener Özbayraklı ile sezon sonunda yollarını ayıracak
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı
Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı
Beyoğlu'nda 4 kişilik bir aile, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı
Beyoğlu'nda 4 kişilik bir aile, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı
İtalya'da yaşayan Türk iş insanın kızı, koronavirüsün etkilerini ağlayarak anlattı
İtalya'da yaşayan Türk iş insanın kızı, koronavirüsün etkilerini ağlayarak anlattı
Doların yükselişi durmuyor! 6,50 sınırına dayandı
Doların yükselişi durmuyor! 6,50 sınırına dayandı
Koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye dönecek olan Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy, 14 gün karantinada kalmayı kabul etti
Koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye dönecek olan Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy, 14 gün karantinada kalmayı kabul...
Antalya'da dinozor maketleri de dezenfekte edildi
Antalya'da dinozor maketleri de dezenfekte edildi
Tulum sanatçısı Taksim Meydanı'nda vatandaşlarla 'Çanakkale Türküsü'nü söyledi
Tulum sanatçısı Taksim Meydanı'nda vatandaşlarla "Çanakkale Türküsü"nü söyledi
Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı
Koronavirüs, erkeklerde kadınlara oranla daha fazla ölüme neden oluyor!
Koronavirüs, erkeklerde kadınlara oranla daha fazla ölüme neden oluyor!
Koronavirüs sebebiyle kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi müracaatları randevusuz alınmayacak
Koronavirüs sebebiyle kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi müracaatları randevusuz alınmayacak
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Suriye'de hiç koronavirüs vakası görülmedi
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Suriye'de hiç koronavirüs vakası görülmedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Donald Trump Devlet Bahçeli İçişleri Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Guido Senia Serdar Ortaç Demet Akalın Meryem Uzerli
Spor Okan Buruk Adem Büyük Ünal Karaman Fernando Muslera Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla Mart Wuhan İtalya Almanya
Şu an buradasınız: Ege Üniversitesinde koronavirüs için etkin önlemler - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2020 14:48:53. #1.14#
title