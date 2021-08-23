Ege Üniversitesi Yemek Üretim Tesisi hizmete başladı
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Ege Üniversitesi Yemek Üretim Tesisi hizmete başladı

Ege Üniversitesi Yemek Üretim Tesisi hizmete başladı
Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz - Haberler | Güncel

Ege Üniversitesi Yemek Üretim Tesisi, bin metrekare kapalı alanı, 20 bin kişilik üretim kapasitesiyle açıldı.

Ege Üniversitesi Yemek Üretim Tesisi, bin metrekare kapalı alanı, 20 bin kişilik üretim kapasitesiyle açıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, kampüste yapımı tamamlanan ve 1 Nolu Yemekhaneye entegre edilen üretim tesisi hizmet vermeye başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, eğitim öğretim, araştırma geliştirme ve topluma hizmet misyonu doğrultusunda akademik ve fiziki altyapıyı güçlendirdiklerini aktardı.

Üniversitenin 70 binin üzerinde lisans ve lisansüstü öğrencisi, 4 bine yakın akademik personeli, 12 binin üzerinde idari çalışanı ile büyük bir aile olduğuna işaret eden Budak, bu aileye hizmet veren yemekhanelerin daha ergonomik bir yapıya kavuşturulduğunu vurguladı.

Budak, yemekhanelerin kapasitelerinin artırıldığına dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:

"Artan talep doğrultusunda oluşan ihtiyacı karşılamak için yemek üretim tesisi projemizi hazırlayarak, kısa sürede inşaatını tamamladık. Yeni dönemle birlikte tam kapasite hizmet verecek hale getirdik. Yemekhanelerimiz, daha ferah, aydınlık, konforlu yapıya kavuştu. Artık öğrencilerimizin sıra beklemeden yemek ihtiyaçlarını karşılayacaklar. Salgın sürecinde öğrencilerimizin sağlığı her şeyden önemli, pandemi önlemleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun bir yemekhane düzeni de oluşturulmuş oldu."

Açıklamada, son teknolojik ekipmanlarla donatılan tesiste mal kabul, sebze-meyve ön hazırlık, et hazırlık, unlu mamul, kuru gıda deposu, soğuk depolar, pişirme ve porsiyonlama, kazan yıkama ve bulaşıkhane bölümlerinin bulunduğu bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz

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