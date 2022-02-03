Ege Üniversitesi'nde su altyapılarındaki hasarların tespiti için yapay zeka projesi

Ege Üniversitesi (EÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ninel Alver ve araştırma görevlisi Dr. Sena Tayfur, su altyapılarında deprem gibi etkilerle meydana gelebilen hasarları yapay zeka teknolojisiyle tespit edecek proje üzerinde çalışıyor.

EÜ'den yapılan açıklamaya göre, Alver ve Tayfur'un Türkiye yürütücülüğünü yapacakları ve Japonya'dan üç üniversitenin yer aldığı uluslararası proje, Japonya Bilimi Destekleme Kurumu (JSPS) tarafından 13 milyon 500 bin Yen fon almaya hak kazandı.

Mart 2025'e kadar sürecek projeyle deprem ülkelerindeki su altyapılarında hasar tespiti için güvenilir, tahribatsız muayene yöntemlerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Ninel Alver, su depolama yapıları, baraj, su taşıma yapıları, kıyı ve liman yapıları gibi altyapılara çevresel etkiler ve depremlerin ciddi hasarlar verdiğini belirtti.

Bu durumun can ve mal kayıpları, sosyolojik ve ekonomik sorunlar ile birlikte su kesintileri, tarımsal kayıplar, kanalizasyon problemlerine yol açtığını vurgulayan Alver, şunları kaydetti:

"Su altyapıları için daha güvenilir ve hızlı, tahribatsız hasar değerlendirmesini temel alan projemizde her iki ülkede yapılacak laboratuvar ve saha deneylerinde betonda hasar oluşumlar ses dalgası tabanlı yöntemler ile izlenecek. Elde edilecek verilere çalışma kapsamında geliştirilecek yapay zeka algoritmaları uygulanarak yeni bir hasar tespit yöntemi geliştirilecek. Bu sayede yapıların daha yüksek doğrulukla hasar tahmini yapabilen bir yöntemle izlenmesi mümkün olacak."

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ise ilgili akademisyenleri makamında ağırlayarak çalışmalarından dolayı tebrik etti.