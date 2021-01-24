Ege'li akademisyene Kazakistan Halkı Asamblesi'nden ödül
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Ege'li akademisyene Kazakistan Halkı Asamblesi'nden ödül

24.01.2021 10:49 | Son Güncelleme: 24.01.2021 10:52
Ege'li akademisyene Kazakistan Halkı Asamblesi'nden ödül

Ege Üniversitesi (EÜ) Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Türk Dili ve Lehçeleri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Şahin'in Kazakistan Halkı Asamblesi'nin "Birlik" ödülüne layık görüldüğü bildirildi.

Ege Üniversitesi (EÜ) Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Türk Dili ve Lehçeleri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Şahin'in Kazakistan Halkı Asamblesi'nin "Birlik" ödülüne layık görüldüğü bildirildi.

EÜ'den yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, Kazakistan medeniyetini geliştirmek, uluslararası ilişkilerde kamu ve sivil toplum kuruluşlarının etkinliğini artırmak, etnik gruplar arasındaki hoşgörü ortamını güçlendirmek amacıyla her yıl verilen "Birlik" ödülünü alan Şahin'i makamında kabul etti.

Doç. Dr. Şahin'in ödüle layık görülmesinin EÜ ve ülke adına onur verici olduğunu kaydeden Prof. Dr. Budak, uluslararasılaşma hedefi doğrultusunda Ege'li akademisyenlerin yurt dışında değerli ödüller almasının üniversite için büyük kıymet taşıdığını ifade etti.

Doç. Dr. Şahin de ömrünün 11 yılını Kazakistan ve Kırgızistan'da geçirdiğini ifade ederek, ödülün kendisine Kazakistan'ın ve Türk dünyasının kendisinden beklentileri noktasında omuzlarına büyük bir sorumluluk yüklediğini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Dursun

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