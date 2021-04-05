Ege İhracatçı Birlikleri'nden Modeko'ya büyük destek
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Ege İhracatçı Birlikleri'nden Modeko'ya büyük destek

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Ege İhracatçı Birlikleri'nden Modeko'ya büyük destek

Ege İhracatçı Birlikleri, Ticaret Bakanlığı'nın destek kapsamına aldığı bu yıl 32'incisi düzenlenecek Modeko Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı'na alım heyetleri, hibrit söyleşiler ve tasarım yarışmalarıyla katılım sağlayarak desteğini sürdürüyor.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı, "6 Nisan'da başlayacak Modeko Fuarı'nda Ticaret Bakanlığı kanalıyla fuar ile eş zamanlı olarak alım heyetleri gerçekleştireceğiz. Mobilya üreticisi/ihracatçısı firmalarımız Moritanya ve Kosova'dan gelen, Bahreyn ve Kiev'dende beklenen ev ve ofis mobilyaları, mobilya aksesuarları için yabancı alıcılarla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirecek. Katılımcılarımız umarım güzel işlere imza atarlar, siparişler alırlar. Aynı zamanda tasarım akademisyenleri eşliğinde hibrit söyleşiler ve Ezber Bozan Tasarım Yarışmamızla Modeko'nun içeriğinin zenginleştirilmesine katkı sağlayacağız. 2020'de Türkiye geneli mobilya ihracatı 3,5 milyar dolara ulaştı. Mobilya sektörü 2,8 milyar dolar dış ticaret fazlası veren ender sektörlerimizden biri. Ege bölgesi olarak Türkiye ortalamasına göre yüzde 20 daha katma değerli ürün ihraç ediyoruz ve ihracat birim fiyatlarımızı artırmak için çalışıyoruz." dedi.

Fuarda Tasarım Buluşma Noktası adında bir stant açacaklarını her sene olduğu gibi bu sene de sanayici ve tasarımcıyı bir araya getireceklerini anlatan Yağcı sözlerini şöyle tamamladı:

"Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğimizin önderliğinde Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğimiz ve Ege Maden İhracatçıları Birliğimiz ile birlikte düzenlediğimiz mobilya, tekstil ve doğal taşın bir arada kullanılacağı Ezber Bozan Tasarım Yarışmamızın tanıtımı yapılacak. Fuara katılan firmalara yönelik stant tasarım yarışması organize edilecek. Mobilya sektöründe tasarımın önemi, tasarım sürecinde teknoloji kullanımı ve dijitalleşme, dar alanlarda mobilya tasarımı ve tasarım hukuku gibi her gün ayrı bir akademisyen ile birçok başlığı irdeleyeceğimiz hibrit söyleşiler gerçekleştireceğiz. Pandemi sürecinde dünyada düzenlenen mobilya fuarlarının da iptal olması, kimsenin seyahat edememesi nedeniyle fuara özellikle yurtdışından ziyaretçilerin katılım ile ilgili oldukça fazla talebi var. Gerekli tedbirler kapsamında bunun Modeko için bir fırsat olacağını düşünüyoruz."

Kaynak: Bültenler

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