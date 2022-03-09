Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor

Ege Denizi'nde yarın beklenen fırtınanın etkili olması beklenirken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, " Güney Ege'de rüzgarın, yarın (10 Mart Perşembe) öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu, güneyi kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın; Cuma günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel