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Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor

Ege Denizi'nde yarın beklenen fırtınanın etkili olması beklenirken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Ege Denizi'nde yarın beklenen fırtınanın etkili olması beklenirken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, " Güney Ege'de rüzgarın, yarın (10 Mart Perşembe) öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu, güneyi kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın; Cuma günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Meteoroloji, Ege Denizi, Güney Ege, Fırtına, Yerel, Haberler

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