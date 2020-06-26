Ege Denizi'nin Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi AFAD'ın verilerine göre, Ege Denizi'nin Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sabah saatlerinde ise Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.36'da Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 25,69 kilometre derinlikte olduğu ve Muğla'nın Datça ilçesine 123 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirlendi. SABAH SAATLERİNDE DE MANİSA'DA DEPREM OLMUŞTU Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde saat 10.21'de 5,5 büyüklüğünde deprem kaydedilmişti. Deprem, yerin yaklaşık 9,29 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Kaynak: AA