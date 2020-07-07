Ege Denizi'nde, 4.2 büyüklüğünde deprem
İZMİR'in Karaburun ilçesi açıklarında Ege Denizi'nde, Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
07.07.2020 18:48 | Son Güncelleme: 07.07.2020 18:52
İZMİR'in Karaburun ilçesi açıklarında Ege Denizi'nde, Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre; merkez üssü İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında Ege Denizi'nde, saat 18.19'da, 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 18 kilometre altında meydana geldi.
Kaynak: DHA