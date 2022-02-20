Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem - Haberler
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Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

AA, Mümin Altaş - Güncel
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Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

MUĞLA (AA) - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.20'de Marmara Denizi'nde, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 7 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Şarköy ilçesine 6,25 kilometre mesafe uzaklıkta olduğu belirlendi.

Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

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AA / Mümin Altaş - Güncel

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