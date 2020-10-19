Ege Denizi'nde 3,1 büyüklüğünde deprem
19.10.2020 01:55 | Son Güncelleme: 19.10.2020 01:59
Ege Denizi'nde 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ege Denizi'nde 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.44'te Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında 3,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 14.90 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Gökçeada ilçesine 89,93 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç