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Ege Denizi için 'fırtına' uyarısı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Ege Denizi için 'fırtına' uyarısı

METEOROLOJİ 2'nci Bölge Müdürlüğü'nce Kuzey ve Güney Ege Denizi'nde akşam saatlerinden itibaren fırtına beklendiği belirtildi.

METEOROLOJİ 2'nci Bölge Müdürlüğü'nce Kuzey ve Güney Ege Denizi'nde akşam saatlerinden itibaren fırtına beklendiği belirtildi.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce Kuzey Ege'de rüzgarın, akşam saatlerinden sonra güney ve güneybatıdan, yarın sabah saatlerinden itibaren ise kuzey ve kuzeyli yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına olarak esmesinin tahmin edildiği belirtildi. Kuzey Ege'de fırtınanın 9 Şubat günü sabah saatlerinde kuzey, öğle saatlerinde genelinde etkisini kaybetmesinin beklendiği belirtildi. Güney Ege'de rüzgarın, bugün akşam saatlerinden sonra kuzey ile zamanla genelinde güneybatıdan, yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ile zamanla genelinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına olarak eseceğinin tahmin edildiği kaydedildi. Güney Ege'de ise fırtınanın 10 Şubat'ta sabah saatlerinde etkisini kaybetmesinin öngörüldüğü bildirildi.


Ege Denizi için 'fırtına' uyarısı

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Demirören Haber Ajansı - Güncel

Meteoroloji, Ege Denizi, Güney Ege, Fırtına, Güncel, Haber

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