Ege'de fırtına hayatı olumsuz etkiliyor - Haberler
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Ege'de fırtına hayatı olumsuz etkiliyor

AA / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel
Ege'de fırtına hayatı olumsuz etkiliyor

Ege'de dünden bu yana görülen fırtına, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

İZMİR (AA) - Ege'de dünden bu yana görülen fırtına, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

İzmir'de sabah saatlerinde Kordonboyu'nda dalgaların yükselmesinin ardından taşan deniz suyu, sahil bandından 2. Kordon olarak tanımlanan Cumhuriyet Bulvarı'na kadar ilerledi.

Gündoğdu Meydanı'nın da sular altında kaldığı bölgeden geçen yol, trafiğe kapatıldı.

Kordon'da su basan bazı iş yerlerinde de tahliye çalışması yürütülüyor.

Öte yandan, bölgede bazı vatandaşların temizlik aracına binerek kuru alanlara ulaşma çabası da kameralara yansıdı.

Balıkçı tekneleri battı

Çeşme ve Seferihisar'da da etkisini sürdüren fırtına nedeniyle kıyıya bağlı çok sayıda balıkçı teknesi zarar gördü.

Seferihisar'daki Sığacık Mahallesi'nde kıyıya bağlı tekneler, birbirine çarpmaları ve karaya sürüklenmeleri sonucu hasar gördü, Girlen mevkisinde 2 balıkçı teknesi battı.

Çeşme'de ise deniz seviyesinin yükselmesi nedeniyle sahil bandı su altında kaldı. Kent merkezinde kıyıya bağlı bir balıkçı teknesi ise battı.

Spor salonunun çatısı hasar gördü

Denizli'de de Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) spor salonunun çatısı, fırtınadan hasar gördü.

Çatı kaplamasının kalkması nedeniyle salon çevresinde güvenlik önlemi alındı.

PAÜ'den yapılan açıklamada, spor salonunda yapılacak olan derslere bir gün ara verildiği belirtildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesi Kavaklıdere Mahallesi'nde de bir çam ağacının devrilmesi sonrası belediye ekipleri çalışma başlattı.

Ege'de fırtına hayatı olumsuz etkiliyor

Ege'de fırtına hayatı olumsuz etkiliyor

Ege'de fırtına hayatı olumsuz etkiliyor

Ege'de fırtına hayatı olumsuz etkiliyor

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AA / Hüseyin Bağış - Son Dakika Haberleri

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