Ege'de Erasmus öğrencileri yeni döneme merhaba dedi

27.02.2020 10:01 | Son Güncelleme: 27.02.2020 10:02

Ege Üniversitesi Yavuz Özkol Tesisleri'nde düzenlenen oryantasyon programına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan, Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Doç. Dr. Altuğ Günal, Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü birim akademik Erasmus koordinatörleri, akademisyenler, Erasmus Öğrenci Ağı (ESN) öğrenci topluluğu ve değişim programları kapsamında Ege'ye gelen öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan, öğrencilere "hoş geldiniz" diyerek 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi için başarılar diledi. Yine programda konuşan Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Doç. Dr. Altuğ Günal ise öğrencilerin birbirleri ile tanışma fırsatı buldukları etkinlikte dönem boyunca geçirecekleri güzel zamanın ilk adımını tecrübe ettiklerini ifade etti.

Etkinlik boyunca öğrenciler, Uluslararası İlişkiler Koordinatörü, koordinatörlük sorumluları ve birim koordinatörleri ile yüz yüze görüşerek tanışma ve sorunlarını dile getirme fırsatı buldu. Ayrıca yabancı öğrenciler, ESN ekibinden öğrencilerin katkılarıyla, müzik eşliğinde keyifli vakit geçirdi

Kaynak: Bültenler