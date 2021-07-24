Ege Bölgesi'nin turistik ilçelerinde hem tatil hem de dönüş yolculuğu devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ege Bölgesi'nin turistik ilçelerinde hem tatil hem de dönüş yolculuğu devam ediyor

Ege Bölgesi'nin turistik ilçelerinde hem tatil hem de dönüş yolculuğu devam ediyor
Anadolu Ajansı / Musa Ölmez - Haberler | Güncel

Kurban Bayramı nedeniyle İzmir ve Aydın'ın turistik ilçelerinde tatil yoğunluğu devam ederken, tatilcilerin dönüş yolculuğu da sürüyor.

Kurban Bayramı nedeniyle İzmir ve Aydın'ın turistik ilçelerinde tatil yoğunluğu devam ederken, tatilcilerin dönüş yolculuğu da sürüyor.

Bayram tatilinde Çeşme'yi tercih edenlerden bir kısmı ilçede konaklamayı sürdürüyor. Çeşme'nin en çok tercih edilen plajlarından Ilıca'da rüzgarlı havaya rağmen yoğunluk cumartesi günü de devam etti.

Ilıca Plajı'nda denize girmeyi tercih edenlerin yanı sıra ilçenin diğer bölgelerinde de yoğunluk devam ediyor.

Tatilcilerden Oğuzhan Erçetin, Almanya'da yaşadığını, Antalya'dan sonra Çeşme'ye geldiğini söyledi. İlçede ilk kez tatil yaptığını aktaran Erçetin, havalimanında kiralık araç bulmakta zorlandığını ifade etti.

Erçetin, bayram nedeniyle Antalya gibi Ege Bölgesi'nin de dolu olduğunu belirterek, "Çeşme çok güzel. Rüzgara denk geldik ama denizi çok güzel." dedi.

Bahri Alkan da bayramdan önce Mersin'den Çeşme'ye geldiğini, daha önce de ziyaret ettiği ilçenin önceki döneme göre çok daha kalabalık olduğunu kaydetti.

Kuşadası ve Didim

Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde de tatillerini devam ettirenler yoğunluk oluşturdu.

Hava sıcaklığının 40, deniz suyu sıcaklığının 26 dereceye ulaştığı Kuşadası'nda Kadınlar Denizi, Green Beach, Sevgi Plajı, Kuştur Plajı ve Karaova'dan Güzelçamlı ya kadar uzanan sahil şeridi tatilcilerin akınına uğradı.

Tatil yapanlar plajların yanı sıra su parklarında vakit geçirdi.

Didim'de ise özellikle dünyaca ünlü Altınkum Plajı'nda adım atacak yer kalmadı.

Söke'de araç yoğunluğu

Kurban Bayramı tatilinde Didim, Kuşadası ve Bodrum ilçelerini tercih edenlerden bazıları da yaşadıkları şehirlere dönmeyi sürdürüyor.

Turizm merkezlerine gidenlerin kullandığı Söke-Bodrum kara yolunda zaman zaman trafik yoğunluğu yaşandı. Yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğunun oluştuğu bölgede özellikle Yenidoğan, Muradiye, Bağarası, Novada ve Sazlı kavşaklarındaki trafik ışıklarında araç kuyrukları oluştu.

Trafik ekipleri, yoğunluğu azaltmak için çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Ölmez

Kuşadası Milli Park'ındaki şezlong ve şemsiye fiyatları tepki çekti: Bu kadar da olmaz, yazıktır, günahtır
Kuşadası Milli Park'ındaki şezlong ve şemsiye fiyatları tepki çekti: Bu kadar da olmaz, yazıktır, günahtır
'Kilit kavşak' Kırıkkale'de araç kuyruğu gece yarısı 15 kilometreyi buldu
"Kilit kavşak" Kırıkkale'de araç kuyruğu gece yarısı 15 kilometreyi buldu
Bayramın son gününde vatandaşlar Taksim Meydanı'nı hınca hınç doldurdu
Bayramın son gününde vatandaşlar Taksim Meydanı'nı hınca hınç doldurdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Demir Mustafa Varank Mustafa Destici Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Gülşen Alişan Derya Uluğ Şeyma Subaşı
Spor Mesut Özil Arda Turan Aytaç Kara Alper Yılmaz Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ege Bölgesi'nin turistik ilçelerinde hem tatil hem de dönüş yolculuğu devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.7.2021 16:46:28. #1.16#

title